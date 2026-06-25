Nuovi arrivi alla Questura di Cuneo: due nuovi commissari capo rinforzano l'organico

La Questura di Cuneo accoglie due nuovi funzionari della Polizia di Stato, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al termine del "114° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato" svolto presso la Scuola Superiore di Polizia.

Francesco Pirondini, classe 1998 e originario di Chiavari, è entrato nella Polizia di Stato nel 2018, prestando servizio prima al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo e poi all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Genova. Nel 2023 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Genova e, dopo il "17° Corso per Vice Ispettori", è stato assegnato alla sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Piacenza.

Simone Tomei, classe 1996 e originario della provincia di Salerno, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2021 e, nel 2023, l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Salerno. Superato il concorso per vice ispettori, ha frequentato il relativo corso di formazione ed è stato successivamente operativo al Commissariato di Pubblica Sicurezza "Città Studi" di Milano.

Il questore della provincia di Cuneo, Rosanna Minucci, ha accolto i due neo commissari capo rivolgendo loro un caloroso benvenuto e formulando i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, con l’auspicio che possano mettere subito a disposizione della comunità cuneese la professionalità e l’esperienza maturate nel rispettivo percorso formativo e operativo.