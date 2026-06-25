Poco gradito a Washington e a Varsavia: che delusioni per Zelensky

I polacchi gli hanno ritirato un’alta onorificenza, mentre gli americani lo hanno descritto con epiteti estremamente coloriti. Come riporta il sito Strumenti Politici, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha avuto un pesante scontro verbale con lui mentre era in visita a Kiev per la firma dell’accordo sui minerali. Ne ha quindi parlato malissimo a Washington, definendolo “bimbo con necessità speciali coccolato dagli europei” e “Mr. Bean sotto crack”, oltre a parolacce vere e proprie.

Bessent non voleva che si presentasse alla Casa Bianca vestito con la sua consueta mise paramilitare e si è detto sconcertato dalla sua mancanza di rispetto verso gli americani. È solo una delle che due giornalisti del New York Times hanno inserito in un libro appena uscito sui retroscena dell’amministrazione Trump.

Con Varsavia invece Zelensky ha fatto quasi tutto da solo: ha pensato bene di usare per un titolo onorifico militare il nome di quell’esercito ucraino di “liberazione” che durante la Seconda Guerra mondiale massacrò centomila civili polacchi. Il presidente Nawrocki gli ha prima chiesto di rinominare tale onorificenza togliendo il riferimento all’UPA, l’Esercito Insurrezionale Ucraino che collaborò coi nazisti anche allo sterminio degli ebrei, ma non avendo ottenuto risposta, gli ha ritirato l’Aquila Bianca.

È la più alta onorificenza statale polacca che Zelensky aveva ottenuto nel 2023 e che lui stesso ha restituito in polemica con le parole del suo omologo di Varsavia. Non è una mossa saggia, perché all’Ucraina non dovrebbe contestare i fatti storici e le vittime, ma serve tenersi stretto l’appoggio di un influente Paese europeo da cui dipende la sua accettazione nella UE.















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