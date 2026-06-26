Coppa Europa di Triathlon a Kitzbühel: Isabel Sterr protagonista, la frazione bike esalta la CBT ITALIA Mystero

Tra le montagne del Tirolo, dove il triathlon incontra uno dei percorsi più tecnici e spettacolari del calendario continentale, Isabel Sterr ha firmato una prestazione di grande valore nella Coppa Europa Elite di Kitzbühel, disputata il 19 e 20 giugno.

L'atleta tedesca ha affrontato con determinazione tutte e tre le frazioni di gara, dimostrando solidità nel nuoto, brillantezza nella corsa e, soprattutto, grande efficacia nella prova ciclistica, dove ha saputo esprimere appieno le proprie qualità su un tracciato veloce, nervoso e ricco di continui rilanci. Un contesto ideale per mettere alla prova materiali e preparazione atletica ai massimi livelli.

A supportarla in questa sfida è stata la CBT ITALIA Mystero, la nuova piattaforma road dell'azienda cuneese progettata per offrire il massimo equilibrio tra leggerezza, rigidità e precisione di guida. La combinazione di tre differenti tipologie di carbonio, unite a una progettazione orientata all'efficienza strutturale, permette alla Mystero di trasformare ogni watt espresso dall'atleta in velocità, garantendo allo stesso tempo stabilità e controllo anche nei tratti più impegnativi.

Nella frazione ciclistica Isabel ha potuto sfruttare la reattività del telaio nei continui cambi di ritmo e l'efficienza aerodinamica della bicicletta, qualità fondamentali in una gara breve e intensa come quella di Kitzbühel, dove ogni curva, ogni rilancio e ogni secondo possono fare la differenza.

Per CBT ITALIA questo risultato rappresenta molto più di una presenza internazionale. È la conferma che un progetto nato dall'esperienza di un'azienda con oltre settantacinque anni di storia continua a dimostrare il proprio valore anche nel contesto agonistico europeo, dove tecnologia, affidabilità e prestazioni vengono messe alla prova senza compromessi.

Le competizioni di alto livello rimangono il banco di prova più autentico per ogni bicicletta. Ed è proprio in scenari come quello di Kitzbühel che la Mystero continua a raccontare la propria identità: una bicicletta progettata per trasformare innovazione e ricerca in prestazioni concrete, accompagnando gli atleti là dove ogni dettaglio può fare la differenza.



Mod. MYSTERO

Dura-Ace R9270 12v Di2, Newmen Streem Vonoa Allround A.49/A.54

5.590,00 €

Per scoprire Mystero e conoscere l'intera gamma di biciclette CBT ITALIA, è possibile visitare il sito ufficiale www.cbtitalia.com

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