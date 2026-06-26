Il “Made in Cuneo” sotto la lente di Deloitte: il 30 giugno alla Fondazione Crc arriva l'evento “Why”

Raccontare “il bello e il buono” del tessuto economico italiano, analizzando da vicino il legame indissolubile tra imprese, territori e distretti produttivi. È questo l'obiettivo profondo di "Why", il progetto nato nel 2015 che si appresta a fare tappa nella Granda il prossimo martedì 30 giugno 2026, a partire dalle ore 10.00, nella prestigiosa cornice della Fondazione CRC in via Roma 15 a Cuneo.

L'edizione locale, dal titolo emblematico "Why Cuneo | Il bello e il buono - Evoluzione degli scenari internazionali e impatti sul 'Made in Cuneo'", arriva sulla scia di un importante riconoscimento istituzionale. Lo scorso 27 gennaio, infatti, dopo un percorso decennale, la prima edizione nazionale di "Why Italia" è stata presentata alla Camera dei deputati, in un'audizione formale presso la X Commissione di Palazzo Montecitorio.

Al centro dell'incontro cuneese ci saranno i dati di uno straordinario studio redatto da Deloitte, che ha analizzato le performance di un campione di oltre 75.000 imprese italiane, tutte con un fatturato superiore ai 5 milioni di euro e almeno 5 dipendenti, attive nel complesso periodo compreso tra il 2018 e il 2024. Partendo da questa monumentale radiografia nazionale, gli analisti hanno estratto un campione regionale rappresentativo capace di restituire una fotografia nitida, fedele e significativa della realtà economica locale. L'obiettivo è offrire una chiave di lettura chiara sulle trasformazioni in atto, mettendo in luce le eccellenze, le competenze e quel potenziale di crescita che rende unico il territorio.

La mattinata si propone quindi come un momento di confronto strategico tra istituzioni, esperti e tessuto produttivo per comprendere rischi, incertezze e opportunità emergenti in un contesto internazionale sempre più fluido, offrendo al contempo spunti e proposte utili per le aziende locali. I lavori seguiranno una struttura dinamica e ben definita: dopo l'accreditamento degli ospiti a partire dalle ore 9.30 e un iniziale welcome coffee di benvenuto, l'evento prenderà ufficialmente il via alle 10.00 con l'apertura dei lavori e i saluti istituzionali.

Seguirà l'attesissima presentazione dello Studio Deloitte focalizzato sulla provincia di Cuneo, che farà da introduzione a una tavola rotonda di confronto riservata esclusivamente agli imprenditori del territorio. La mattinata si avvierà alla conclusione intorno alle 12.30 con i saluti finali e un brindisi celebrativo, che offrirà un'ulteriore e preziosa occasione di networking per tutti i partecipanti.