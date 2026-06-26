Anna e Anna: quando gli opposti si attraggono (e prenotano lo stesso hotel)

Lei cercava un uomo romantico. Lui cercava una donna paziente.

Lei parlava senza sosta. Lui annuiva... anche quando non aveva capito una parola.

Lei sognava di partire per un nuovo viaggio ogni mese. Lui era convinto che il divano fosse una delle più grandi invenzioni dell'umanità.

Un disastro annunciato? Tutt'altro.

Grazie alla nostra agenzia per single, specializzata nel creare incontri tra persone con caratteri, passioni e stili di vita diversi, si sono conosciuti.

Oggi sono felicemente insieme: lei organizza ogni viaggio nei minimi dettagli, lui si occupa di prenotare... il divano più comodo dell'hotel.

Perché non serve essere uguali per essere felici. A volte basta incontrare la persona giusta.

E noi siamo qui proprio per questo.

Chiamaci! Qualunque sia il tuo carattere, qualunque siano i tuoi sogni o le tue stranezze, troveremo la persona più adatta a te. 3403848047

Perché da qualche parte c'è qualcuno che sta cercando proprio una persona come te.

Siamo l’Agenzia per single Anna e Anna in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Uomo single, 38 anni

Simpatico, brillante, serio, 38enne, è un bel ragazzo, fisico atletico, alto, occhi chiari, barba curata, sorriso affascinante, la sua passione è il volo e pilota piccoli aerei da diporto oltre a essere un istruttore, conoscerebbe una brava ragazza, carina, di buona famiglia, da sposare, o con cui convivere, e con cui avere figli, ma soprattutto da amare con passione per il resto della vita. … chiamalo al 3403848047!

Uomo single, 49 anni

Avvocato, 49enne, bel fisico, ottima presenza, alto, biondo, occhi verdi, ha sempre dedicato la sua vita al volontariato, single, vive solo, dopo il divorzio, è un uomo passionale, romantico, sogna di incontrare una donna semplice, che condivida la sua esistenza, lui ora ha proprio voglia di avere una compagna vera, al suo fianco....Chiamalo al 3403848047

Uomo single, 60 anni

È alla ricerca della donna giusta a cui dedicare coccole e affetto, lui è un distinto, tenebroso, 60enne, ironico, colto, bel signore alto, brizzolato, occhi profondi blu come il mare, farmacista, vedovo, non ha avuto figli, e sarebbe felice di incontrare una signora dai modi garbati, che apprezzi le cose semplici, non importa l'età, che sia giovane nel cuore, e che voglia ancora vivere un amore vero...... Chiamalo al 3403848047

Annunci per Lui

Marzia single, 32 anni

Marzia, 32enne, coltiva piante, e fiori. capelli biondi che accarezzano le spalle, occhi azzurri, un bel fisico, Quando non è immersa nel lavoro, dedica parte del suo tempo al volontariato con bambini disabili, mai sposata, romantica ma con i piedi per terra, Cerca un uomo sincero, anche più grande di lei, che sogni una relazione con futura convivenza o matrimonio…Chiama al 3403848047!

Francesca single, 40 anni

Francesca, 40enne, femminile, slanciata, capelli rossi, occhi verdi. Ha un fisico snello, modi aggraziati e una presenza sensuale e attraente. conduce con passione la propria attività e si dedica all’allevamento dei cavalli, un mondo che ama profondamente. Donna concreta, raffinata e dal carattere solare, desidera da tempo incontrare un uomo serio, onesto e affidabile, anche più maturo di lei, gradita la conoscenza di uomini italiani…Chiama al 3403848047!

Monica single, 52 anni

Monica 52ennne, fisico armonioso, grandi occhi scuri e un sorriso che trasmette gioia, Lavora in farmacia, ama la semplicità delle piccole cose e conduce una vita serena e indipendente. Vive sola, desidera incontrare un bravo signore, anche più grande di lei, purché libero sentimentalmente, sincero, fedele, se anche tu cerchi una relazione seria, fatta di affetto, presenza e condivisione, potresti essere la persona giusta…. Chiama al 3403848047!

Simona single, 60 anni

Simona, 60enne, pensionata, casalinga, dolcissima e carina. Nata in Piemonte, conserva i valori semplici e autentici di una volta: la cortesia, il rispetto e la gentilezza nei modi. Ama cucinare, tenere la casa in ordine e prendersi cura delle persone che ama. È anche una nonna vigile del suo paese, sempre attenta e disponibile verso gli altri. Da tempo affronta la vita da sola, ma nel suo cuore custodisce ancora un bellissimo sogno: incontrare un uomo tranquillo, sincero e affettuoso, con cui condividere le piccole gioie di ogni giorno. L'età non è importante. Cerca una persona che non fumi e non beva, capace di apprezzare la compagnia, il dialogo, il rispetto reciproco e il calore di un affetto vero. Perché la felicità non ha età, e a volte basta incontrare la persona giusta per tornare a sorridere insieme…. Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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