Confapi: formazione finanziata e bandi pubblici, un incontro strategico per le imprese che guardano al futuro

In un momento in cui la competitività delle imprese dipende sempre più dalla capacità di innovare, formare il personale e cogliere le opportunità di finanziamento disponibili, Confapi Cuneo promuove un incontro dedicato a uno dei temi più strategici per le PMI: tutti i vantaggi della formazione finanziata e dei finanziamenti pubblici.

L’appuntamento è fissato per giovedì 2 luglio alle ore 17.00, presso la Sala Consiglio di Confapi Cuneo in corso Nizza 16.

Settembre si preannuncia come una stagione particolarmente ricca per le aziende: nuovi bandi, contributi a fondo perduto, agevolazioni per innovazione, digitalizzazione, transizione 4.0, investimenti in macchinari e sviluppo delle competenze. Un quadro di opportunità che, se ben interpretato, può generare un impatto concreto sulla crescita delle imprese.

Per questo Confapi Cuneo ha scelto di organizzare un momento di approfondimento operativo con due esperti del settore che spiegheranno ai presenti cos’è la formazione finanziata come funziona e come ottenerla: Adriano Vico, vicepresidente Hilform e Michele Fassoni, di Nord Ovest Servizi e responsabile sindacale Confapi Cuneo

Durante l’incontro verranno affrontati temi di grande rilevanza per gli imprenditori, tra cui: come azzerare i costi della formazione obbligatoria e strategica, come utilizzare in modo efficace conto formazione e conto di sistema, come scegliere il fondo interprofessionale più adatto alla propria azienda e come recuperare risorse che oggi rischiano di non essere utilizzate.

“L’obiettivo – sottolinea il presidente di Confapi Cuneo, Massimo Marengo - è fornire alle imprese una mappa chiara e immediata delle opportunità disponibili, aiutandole a trasformare strumenti complessi in leve concrete per lo sviluppo del business. Troppo spesso le aziende rinunciano a risorse già a loro disposizione: questo incontro nasce per invertire la tendenza”.

La partecipazione è gratuita per le aziende associate, con posti limitati. Per informazioni su come accreditarsi, scrivere a meeting@confapicuneo.it