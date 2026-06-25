La Valle Gesso celebra Bonatti: mostre, escursioni e eventi per i 70 anni della storica traversata

A settant’anni dalla straordinaria traversata scialpinistica delle Alpi compiuta da Walter Bonatti, la Valle Gesso si prepara a rendere omaggio a una delle imprese più iconiche della storia dell’alpinismo. Tra il 14 marzo e il 18 maggio 1956, Bonatti percorse 1.795 chilometri con un dislivello complessivo di 136 mila metri, completando il tragitto in 66 giorni.

A riaccendere l’attenzione su quell’epopea è stato anche il recente ritrovamento di una fotografia che documenta la presenza dell’alpinista alle Terme di Valdieri nel maggio 1956, proprio nelle fasi finali dell’impresa.

Per celebrare l’anniversario, il Cai di Cuneo, la Pro loco Sant’Anna e Terme di Valdieri, l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e i Comuni della Valle hanno messo a punto un ampio programma di iniziative diffuse sul territorio.

Il calendario si aprirà ufficialmente lunedì 29 giugno alle ore 20.30 presso la sede Cai di Cuneo, con la proiezione del film “W di Bonatti”, proposta dal Gruppo Giovani. Il 10 luglio alle ore 18, al Centro visite del Parco delle Terme di Valdieri, sarà inaugurata una mostra dedicata all’alpinista, realizzata con materiali del Museo Nazionale della Montagna di Torino.

Tra gli appuntamenti più significativi, il 18 luglio è in programma un’escursione al Rifugio Genova, organizzata in collaborazione con la Scuola Wall Street English di Cuneo, con una rievocazione della traversata in lingua inglese. Il 7 agosto, invece, Sant’Anna di Valdieri – oggi riconosciuta come “Capitale alpinistica delle Alpi Marittime” – ospiterà una serata dedicata alla storia dell’alpinismo, a cura dell’Ecomuseo della Segale.

Nel mese di agosto, a Rore di Sampeyre, sarà allestita la mostra “Come nel grande nord”, con fotografie originali digitalizzate dai negativi dell’Archivio Luigi Dematteis, fotografo della spedizione del 1956, in collaborazione con il Centro Documentazione Museo della Montagna – Cai Torino (Archivio Walter Bonatti). L’inaugurazione è prevista per sabato 1° agosto alle ore 16.30.

Alle iniziative locali si affiancherà anche il progetto “Pedalando tra le aquile” dei fratelli Panzera: tra luglio e agosto Giovanni Panzera attraverserà in bicicletta l’intero arco alpino, cercando di ripercorrere il più fedelmente possibile l’itinerario di Bonatti, dal Monte Canin nelle Alpi Giulie fino al Colle di Nava.

Il programma completo sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa in programma il 30 giugno alle ore 11 presso il Museo Nazionale della Montagna di Torino. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero e promossi anche attraverso una cartolina celebrativa dotata di QR code per consultare i dettagli delle singole iniziative.