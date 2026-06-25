Dronero, il grande jazz accende l’estate: arriva la Big Band Jazz Cuneo

Con l’arrivo dell’estate, Dronero si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione: il ritorno della Big Band Jazz Cuneo, che per l’occasione si presenterà in grande stile nel suggestivo scenario di Palazzo Savio.
Protagonista della serata sarà il direttore Claudio Chiara, noto saxofonista e collaboratore storico del cantautore Paolo Conte, che dialogherà sul palco con la raffinata voce di Barbara Raimondi. Un incontro artistico di alto livello, in cui l’energia della big band si fonderà con l’interpretazione vocale, dando vita a un viaggio musicale tra i grandi classici del jazz internazionale.
I dialoghi musicali tra la poliedrica cantante e il maestro Chiara rappresenteranno il cuore dell’evento, promettendo momenti di intensa espressività e coinvolgimento per il pubblico, in un contesto architettonico di grande fascino come quello del cortile di Palazzo Savio.
Il concerto si inserisce all’interno della rassegna “Concerti in Cortile 2026”, promossa dall’Istituto Civico Musicale “Gianfranco Donadio” di Dronero, in collaborazione con la Città. Un’iniziativa che negli anni ha saputo valorizzare la musica dal vivo e gli spazi storici del territorio, offrendo appuntamenti di qualità accessibili a tutti.
L’appuntamento è fissato per venerdì 26 giugno alle ore 21, con ingresso libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nell’aula magna della scuola media in piazza Battaglione Alpini.
Per informazioni è possibile contattare il numero 333 1457437.