CICLISMO / Filippo Ganna sbaraglia la concorrenza nella Vicoforte-Barolo e conquista il titolo italiano a cronometro [FOTO]

Filippo Ganna fa valere il pronostico e si impone nella cronometro individuale maschile che ha inaugurato i campionati italiani ciclismo su strada.
Da Vicoforte a Barolo, 40 chilometri con circa 500 metri di dislivello e successo del verbanese della Netcompany Ineos, al settimo sigillo tricolore a cronometro.
Alle spalle di Ganna Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. Seguono Filippo Baroncini e Matteo Sobrero: il corridore di Montelupo Albese chiude in quinta posizione.
(Foto Valerio Giraudo)
Lo scorso anno Filippo Ganna si era imposto davanti a Filippo Baroncini e a Mattia Cattaneo.
Spettacolo e buona affluenza di pubblico sul percorso. Vicoforte, Briaglia, Mondovì, Bastia Mondovì, Carrù, Clavesana, Farigliano, Dogliani, Monchiero, Monforte d’Alba, Novello e Barolo i comuni attraversati.
Da segnalare la brutta caduta, tra Briaglia e Bastia Mondovì, di Edoardo Affini, portato via in ambulanza.
Sabato 27 giugno un'altra grande giornata di ciclismo attende le strade piemontesi e cuneesi. In programma la corsa in linea da Asti a Cuneo: 232 chilometri e circa 2.500 metri di dislivello. Il percorso interesserà 38 comuni.