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Sport | 25 giugno 2026, 15:41

CICLISMO / Filippo Ganna sbaraglia la concorrenza nella Vicoforte-Barolo e conquista il titolo italiano a cronometro [FOTO]

Trionfo di Ganna nella cronometro individuale maschile che ha inaugurato i campionati italiani ciclismo su strada. Quinto Matteo Sobrero

Ganna (foto Valerio Giraudo)

Ganna (foto Valerio Giraudo)

Filippo Ganna fa valere il pronostico e si impone nella cronometro individuale maschile che ha inaugurato i campionati italiani ciclismo su strada.

Da Vicoforte a Barolo, 40 chilometri con circa 500 metri di dislivello e successo del verbanese della Netcompany Ineos, al settimo sigillo tricolore a cronometro.

Alle spalle di Ganna Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. Seguono Filippo Baroncini e Matteo Sobrero: il corridore di Montelupo Albese chiude in quinta posizione. 

(Foto Valerio Giraudo)

Lo scorso anno Filippo Ganna si era imposto davanti a Filippo Baroncini e a Mattia Cattaneo.

Spettacolo e buona affluenza di pubblico sul percorso. Vicoforte, Briaglia, Mondovì, Bastia Mondovì, Carrù, Clavesana, Farigliano, Dogliani, Monchiero, Monforte d’Alba, Novello e Barolo i comuni attraversati.

Da segnalare la brutta caduta, tra Briaglia e Bastia Mondovì, di Edoardo Affini, portato via in ambulanza.

Sabato 27 giugno un'altra grande giornata di ciclismo attende le strade piemontesi e cuneesi. In programma la corsa in linea da Asti a Cuneo: 232 chilometri e circa 2.500 metri di dislivello. Il percorso interesserà 38 comuni.

Affini (foto Valerio Giraudo)

Affini (foto Valerio Giraudo)

(foto Valerio Giraudo)

(foto Valerio Giraudo)

Baroncini (foto Valerio Giraudo)

Baroncini (foto Valerio Giraudo)

Finn (foto Valerio Giraudo)

Finn (foto Valerio Giraudo)

Milesi (foto Valerio Giraudo)

Milesi (foto Valerio Giraudo)

(Matteo Sobrero - foto Valerio Giraudo)

(Matteo Sobrero - foto Valerio Giraudo)

redazione

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