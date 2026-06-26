A Beppe Ghisolfi il premio “Aldo Mano” al Castello di Racconigi [VIDEO]

Sarà Beppe Ghisolfi il protagonista della cerimonia in programma domani, sabato 27 giugno, alle ore 10 al Castello di Racconigi, dove gli verrà conferito il premio “Aldo Mano”, promosso dal Lions Club di Racconigi.

Banchiere e scrittore di fama internazionale, Ghisolfi ha voluto sottolineare, anche in occasione di questo riconoscimento, il forte legame con le proprie radici e con il territorio. In un videomessaggio ha infatti dedicato il premio ai giornalisti locali, evidenziando il valore dell’informazione di prossimità.

"Pari dignità tra informazione nazionale e regionale – ha dichiarato –. Vogliamo sapere quello che accade a Roma o a Washington, ma anche ciò che succede vicino a casa nostra".

Un messaggio che richiama l’importanza del giornalismo locale come presidio di conoscenza e coesione delle comunità, capace di raccontare i territori con attenzione e continuità.