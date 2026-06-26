Montelupo Albese, arte e comunità: domenica la restituzione pubblica della residenza di Sara Fratini

Domenica 28 giugno 2026, alle ore 10.15, la Chiesa dei Battuti di Montelupo Albese ospiterà il momento pubblico conclusivo della residenza artistica di Sara Fratini, illustratrice, artista e curatrice culturale protagonista del progetto “Resté”, dedicato al dialogo tra arte contemporanea, comunità e territorio.

L’artista, nata a Puerto Ordaz (Venezuela) nel 1985 e formatasi tra Madrid e Nancy, porta avanti da anni una ricerca che intreccia illustrazione, incisione, mural art e pratiche partecipative, sviluppando progetti in Europa, Africa e Caraibi. Al centro del suo lavoro, l’arte come strumento di relazione e costruzione di immaginari condivisi, capace di valorizzare le storie delle comunità.

La residenza, attiva sul territorio dal 23 al 29 giugno, ha coinvolto gli ospiti delle RSA di Rodello e Cerretto Langhe e i bambini dell’Estate Ragazzi di Rodello, attraverso laboratori, incontri e momenti di confronto. Il percorso ha ruotato attorno al tema della maternità, intesa non solo come esperienza individuale ma come simbolo universale, capace di attraversare generazioni e sensibilità diverse.

Attraverso il disegno e il dialogo, sono emerse riflessioni, ricordi ed emozioni legate alla figura della madre, interpretata come origine della vita, spazio affettivo e luogo di appartenenza. Interrogativi come il significato della maternità e la sua influenza sullo sguardo individuale e collettivo hanno guidato il lavoro dell’artista, trovando espressione negli interventi realizzati durante la settimana.

L’appuntamento di domenica rappresenterà non solo la presentazione degli esiti della residenza, ma anche un’occasione di confronto aperto con la cittadinanza sui temi della cura, della memoria e delle relazioni tra persone e luoghi. Un momento di restituzione che rafforza il legame tra pratica artistica e tessuto sociale.