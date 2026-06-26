Vicoforte, dai consiglieri di minoranza librerie per i bambini della materna

Un gesto semplice ma ricco di significato a favore dei più piccoli della comunità. I consiglieri comunali di minoranza di Vicoforte — Umberto Bonelli, Andrea Beccaria, Ugo Garassino ed Elisabetta Nuzzo — hanno deciso di destinare i propri gettoni di presenza all’acquisto di cinque librerie per la Scuola dell’Infanzia del paese.

Si tratta di arredi progettati su misura per i bambini, pensati per favorire autonomia e accessibilità: scaffali all’altezza dei più piccoli, con mensole robuste e angoli arrotondati, in grado di garantire sicurezza e funzionalità. Un modo concreto per permettere ai bambini di scegliere e riporre i libri in autonomia, senza l’aiuto degli adulti.

L’iniziativa nasce dalla volontà di intervenire con un’azione tangibile sul piano educativo, valorizzando l’importanza degli spazi e degli strumenti a misura di bambino. «Abbiamo scelto di non aspettare un’occasione più grande — spiegano i consiglieri — perché i bambini non aspettano: crescono, e con loro cresce il bisogno di ambienti pensati davvero per loro».

Le librerie saranno consegnate e installate nelle prossime settimane all’interno della scuola, andando a creare nuovi spazi dedicati alla lettura e alla scoperta. Un intervento che, pur nella sua semplicità, punta a lasciare un segno nella quotidianità dei bambini, accompagnandoli nei primi passi verso l’autonomia e il rapporto con i libri.