Gorzegno, torna il campo scuola della Protezione civile per i più giovani

L’Unione dei Comuni “Terre della Pianura”, attraverso il servizio di Protezione civile, promuove un’importante iniziativa educativa rivolta ai più giovani del territorio. Dal 19 al 25 luglio Gorzegno ospiterà infatti la terza edizione del campo scuola “Anch’io sono la Protezione civile”, progetto inserito nel programma nazionale e realizzato con il supporto delle organizzazioni di volontariato locali.

L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 13 anni e propone un’esperienza immersiva nel mondo della Protezione civile. Durante la settimana i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro dei volontari, approfondire le principali tecniche di prevenzione dei rischi e comprendere il valore della tutela ambientale e della gestione delle emergenze.

Il programma prevede attività pratiche, esercitazioni sul campo, momenti formativi e occasioni di socializzazione, con l’obiettivo di sviluppare nei giovani partecipanti senso civico, spirito di collaborazione e maggiore consapevolezza del proprio ruolo all’interno della comunità.

«Questo Campo scuola rappresenta un’importante occasione per avvicinare le nuove generazioni ai valori del volontariato e della solidarietà, favorendo la diffusione della cultura della prevenzione e della Protezione civile», spiegano gli organizzatori.

Le famiglie interessate possono richiedere informazioni contattando il numero 339.4242597, preferibilmente nelle ore pomeridiane. L’Unione dei Comuni invita a cogliere questa opportunità formativa che unisce apprendimento, crescita personale e momenti di condivisione.