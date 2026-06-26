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Attualità | 26 giugno 2026, 12:01

METEO / Nel weekend ancora caldo intenso sulla Granda, fino a 40 gradi in pianura: afa e rischio temporali sui rilievi

L'anticiclone domina il fine settimana l'inizio della prossima. Temperature elevate fino a mercoledì, poi è atteso un calo da giovedì

METEO / Nel weekend ancora caldo intenso sulla Granda, fino a 40 gradi in pianura: afa e rischio temporali sui rilievi

La provincia di Cuneo si prepara ad affrontare ancora diversi giorni di caldo intenso. L'anticiclone in consolidamento su tutto il Mediterraneo garantirà condizioni di tempo stabile almeno fino a mercoledì 1 luglio, con temperature che in pianura potranno raggiungere i 39-40 gradi e un aumento dell'afa, destinata ad accrescere il disagio bioclimatico.

Da oggi, venerdì 26 giugno fino all'inizio della prossima settimana, il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio è previsto lo sviluppo di nubi cumuliformi soprattutto in prossimità delle Alpi e delle colline, dove non si escludono temporali. I fenomeni, seppur localizzati, potrebbero risultare improvvisi e di forte intensità, con raffiche di vento associate.

Le temperature minime in pianura oscilleranno tra 22 e 25 gradi, mentre lungo la costa ligure le massime si manterranno intorno ai 32-33 gradi, con valori più contenuti rispetto all'entroterra.

La ventilazione sarà generalmente debole o assente nelle ore del mattino, con le consuete brezze di valle. Nel pomeriggio il vento potrà rinforzare in corrispondenza delle celle temporalesche, soprattutto tra il tardo pomeriggio e la sera.

Le previsioni indicano un primo sollievo a partire da giovedì 2 luglio, quando è attesa una diminuzione delle temperature.

Con valori così elevati, si raccomanda come sempre di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi ben idratati e utilizzare cappelli e creme protettive, prestando particolare attenzione alle persone più fragili e agli anziani.

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