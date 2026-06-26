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Attualità | 26 giugno 2026, 09:53

Il coro del Liceo Musicale di Alba in Germania: cinque giorni di musica e scambio culturale con Böblingen

Gli studenti del "Leonardo da Vinci" ospiti dell'Albert Einstein Gymnasium tra concerti, laboratori, visite e famiglie. Nel maggio 2027 sarà la scuola tedesca a ricambiare la visita

Il gruppo dei due Licei riuniti per i saluti finali (foto Marco Buccolo)

Il gruppo dei due Licei riuniti per i saluti finali (foto Marco Buccolo)

Cinque giorni di musica, convivenza e confronto culturale per rafforzare un legame che proseguirà anche il prossimo anno. Dal 18 al 22 giugno il Coro del Liceo Musicale "Leonardo da Vinci" di Alba ha partecipato a un gemellaggio con l'Albert Einstein Gymnasium di Böblingen, in Germania, vivendo un'esperienza che ha unito attività musicali, visite culturali e ospitalità nelle famiglie degli studenti tedeschi.

Alla trasferta hanno preso parte gli studenti delle classi 2AM, 3AM e 4AM, accompagnati dai docenti Marco Buccolo, capogruppo, Sergio Daniele, direttore del coro, e Valter Protto, pianista accompagnatore.

Uno degli aspetti centrali del progetto è stato proprio il soggiorno presso le famiglie ospitanti, che ha consentito ai ragazzi di condividere la quotidianità dei coetanei tedeschi e di trasformare il gemellaggio in un'esperienza di conoscenza reciproca oltre il semplice scambio scolastico.

Il programma ha alternato momenti istituzionali, culturali e musicali. La delegazione albese è stata ricevuta dal sindaco di Böblingen, ha visitato la città, il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda, il centro storico della città e la Foresta Nera, oltre a partecipare a un'escursione sui laghi.

La musica ha accompagnato ogni giornata. Gli studenti hanno animato insieme ai coetanei tedeschi una celebrazione evangelica, preso parte al festival musicale cittadino e condiviso una jam session jazz, fino al concerto conclusivo nell'auditorium dell'Albert Einstein Gymnasium.

Il Concerto di Gala ha rappresentato il momento culminante del gemellaggio, con il coro albese e quello tedesco riuniti sullo stesso palco sotto il coordinamento del professor Stephan Janni, della direttrice del coro Simone Reißing e del pianista Oliver Dermann. Un ruolo importante nell'organizzazione è stato svolto anche da Angelika Genitheim, che ha seguito il coordinamento e la traduzione durante tutta la permanenza.

L'istituto albese ha espresso il proprio ringraziamento al dirigente scolastico Raffaele Mandaradoni per il sostegno al progetto e ai docenti Marco Buccolo, Sergio Daniele e Valter Protto, che hanno accompagnato gli studenti durante l'intera esperienza.

Il gemellaggio non si conclude però con il ritorno in Italia. Dal 6 al 9 maggio 2027 saranno infatti gli studenti e i docenti dell'Albert Einstein Gymnasium a raggiungere Alba, dando continuità a un progetto che utilizza la musica come strumento di incontro, formazione e dialogo tra giovani provenienti da Paesi diversi.

Il coro “da Vinci” durante il Concerto (foto Marco Buccolo)

Il coro “da Vinci” durante il Concerto (foto Marco Buccolo)

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