Estate al Santuario di San Magno: visite guidate e cammini tra arte e spiritualità

Per il secondo anno consecutivo nelle domeniche di luglio e agosto alle ore 14.30 sarà possibile visitare il Santuario Diocesano di San Magno con una guida turistica. Le visite della durata di un’ora porteranno i visitatori alla scoperta del sito con oltre duemila anni di storia: dai primi ritrovamenti di epoca romana, al nucleo più antico dell’attuale Santuario, la magnifica cappella Allemandi affrescata a fine ‘400 da Pietro da Saluzzo e l’adiacente Cappella Botoneri risalente all’inizio del ‘500, fino all’attuale impianto dell’edificio religioso dedicato a San Magno, protettore del bestiame, delle campagne e dei pascoli.

Il costo è di €5 a persona, gratuito sotto i 10 anni, è gradita la prenotazione al +39 329 4286890, o expa.terradelcastelmagno@gmail.com o tramite modulo Google .

Le visite nascono dalla volontà e collaborazione della Diocesi Cuneo-Fossano e dei Rettori Don Gianmaria Giordano e Don Roberto Mondino, coordinate da EXPAViage Tour Operator dell'Ecomuseo Terra del Castelmagno / Associazione La Cevitou.

Ad agosto l’Ecomuseo Terra del Castelmagno rinnova l’appuntamento con i pellegrinaggi lungo il suggestivo Cammino di San Magno, un’occasione per vivere una giornata all’insegna della natura, della spiritualità e dell’arte, immersi nel paesaggio mozzafiato dell’alta Valle Grana.

Sabato 8 e 22 agosto, ritrovo alle ore 7.30 a Campomolino, sarà l’occasione per percorrere il Cammino di San Magno accompagnati da Noemi, guida escursionistica dell’Ecomuseo. Il percorso a passo lento si snoda tra le borgate di Castelmagno e le cappelle lungo il percorso che per l'occasione saranno aperte e visitabili. Alle 11 circa è previsto l’arrivo al Santuario con tempo a disposizione per partecipare alla Santa Messa. Pranzo al sacco o su prenotazione pranzo presso Magno Locanda con il menù del Pellegrino. Nel primo pomeriggio visita guidata al Santuario di San Magno e rientro verso Campomolino ripercorrendo a ritroso il sentiero.

L’iniziativa fa parte della rassegna EXPA - Esperienze X Persone Appassionate, giunta quest’anno alla dodicesima edizione, organizzata dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno. Il costo simbolico per la giornata è di € 5/persona.

Per info e prenotazioni chiamando il +39 329 4286890, o expa.terradelcastelmagno@gmail.com , eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/il-cammino-di-san-magno-tickets-1990383344162?aff=oddtdtcreator

Infine, la novità di quest’anno sarà il libretto “Spei Via_Via della Speranza” che accompagnerà i pellegrini lungo il Cammino verso il Santuario. Dedicato in particolare all’ultima tappa che va da Campomolino al Santuario a 1761 metri, il libretto vuole essere una riflessione più generale sul cammino della vita, partendo da un punto di vista individualistico, attraverso le debolezze e le fatiche del percorso che ognuno si trova ad affrontare, fino ad arrivare a una visione più ampia e collettiva con l’unione alla bellezza del Creato una volta arrivati tra le grandi praterie dell’alta valle dove è immerso il Santuario.

“Spei Via” editato da La Cevitou, sarà acquistabile in Valle e presso il negozietto del Santuario San Magno al costo di 3€, è frutto della collaborazione tra i rettori del Santuario Diocesano San Magno, la Diocesi Cuneo-Fossano, Don Gian Michele Gazzole e l’Ecomuseo Terra del Castelmagno.