Storico finanziamento a Bene Vagienna: la Presidenza del Consiglio investe sulle mura del celebre Castello

Il Comune investe sui beni che costituiscono la memoria del passato, ma anche sul futuro. E lo fa grazie a un finanziamento “record”, concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei fondi dedicati al recupero delle aree in disuso.

Il Comune di Bene Vagienna ha ottenuto infatti le risorse per la sistemazione e il restauro delle mura del Castello, per un importo complessivo di 1.258.000 euro.

“Un intervento atteso da anni, che ridarà dignità, sicurezza e bellezza al cuore simbolico della città. Le mura del Castello non sono pietre. Sono la spina dorsale di Bene Vagienna. Hanno visto passare secoli, battaglie, mercati, generazioni. Ma il tempo e l’abbandono di alcune aree le avevano ferite. Con questo finanziamento la storia cambia direzione: si passa dal degrado al restauro, dall’oblio alla valorizzazione”, commenta il sindaco Claudio Ambrogio.

Lo stesso intervento ha riguardato il consolidamento strutturale, il recupero delle cortine murarie, la messa in sicurezza dei camminamenti, una nuova illuminazione e accessibilità. Non sarà solo un “rifacimento”. Sarà un atto di restituzione. Le mura torneranno a essere vissute, percorse, ammirate. Diventeranno un luogo per i cittadini, per le scuole, per i turisti che arrivano ad Augusta Bagiennorum. Un ponte tra l’Augusta romana e il Castello medievale, tra le nostre radici e il nostro domani.

“SE I PROGETTI SONO FATTI BENE, VENGONO FINANZIATI”: QUESTO IL 'METODO AMBROGIO'

La soddisfazione dell’Amministrazione è grande, ma è una soddisfazione che nasce dal lavoro. Lo dice con orgoglio il sindaco Claudio Ambrogio: “Siamo davvero contenti di questo finanziamento. È un risultato record per Bene Vagienna, ma è soprattutto la dimostrazione che se i progetti sono fatti bene, con serietà e competenza, vengono finanziati. Questo denota che il lavoro paga. Un grazie va all’ufficio tecnico, nella persona dell’architetto Luciano Oreglia, all’architetto Andrea Girard, all’assessore Mauro Corrado e alla Soprintendenza diretta dal dottor Massimo Nappo per aver lavorato in sinergia e con grande dedizione. È grazie a questo lavoro di squadra, fatto di ore, di tavoli tecnici, di dettagli curati, che oggi possiamo annunciare un risultato così importante per la nostra comunità”.

Parole che raccontano il “metodo Ambrogio”: programmazione, competenze, rete. Non slogan, ma progetti scritti bene, presentati bene, difesi fino all’ultimo. Un metodo che ha convinto Roma e che ha portato a casa risorse vere per Bene Vagienna.

UN TASSELLO DI UN PROGETTO PIU’ GRANDE

Il restauro delle mura non è un episodio isolato. Si inquadra in un sistema di lavoro portato avanti dall’Amministrazione Ambrogio volto a migliorare la città sotto tutti i punti di vista. Da anni Bene Vagienna lavora su più fronti: recupero del patrimonio storico, efficientamento energetico, sicurezza, servizi ai cittadini, sostegno all’agricoltura, valorizzazione della Pro Loco e del volontariato.

Le mura del Castello, la Bealera Maestra, le asfaltature, gli eventi, la cura degli anziani, i bqmbini: tutto è parte di un’unica visione a 360°.

LA PROSSIMA TAPPA: LA SCUOLA DELL’INFANZIA

E il lavoro continua. La prossima grande sfida su cui l’Amministrazione è già al lavoro è il finanziamento per la scuola dell’infanzia. Dopo le mura che hanno protetto i nostri padri, arrivano le aule che proteggeranno e formeranno i nostri figli. “Abbiamo iniziato dalle fondamenta della città, ora vogliamo rafforzare le fondamenta della comunità – conclude Ambrogio – La scuola dell’infanzia è la prossima tappa. Stiamo lavorando allo stesso modo: progetto serio, squadra unita, obiettivo chiaro. Perché Bene Vagienna merita sempre il meglio”.

UNA VITTORIA DI TUTTI

Questo finanziamento è una vittoria di tutti: dell’Amministrazione, degli uffici che lavorano con passione, della Soprintendenza che tutela con rigore, dei cittadini che credono nella propria città.

Ancora dall’Amministrazione: “Le mura del Castello torneranno a svettare come sempre hanno fatto: silenziose, ma capaci di raccontare chi siamo. E diranno una cosa semplice: Bene Vagienna non dimentica il suo passato, ma ha il coraggio di investire sul suo futuro”.