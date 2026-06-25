"Il costruttore di miti. Zack Snyder e il tempo dei nuovi eroi" arriva a Manta il libro per "I Giovedì del Monastero"

Massimiliano Orione e Paolo Riberi

"Il costruttore di miti. Zack Snyder e il tempo dei nuovi eroi" sarà il protagonista del prossimo appuntamento della rassegna letteraria "I Giovedì del Monastero", in programma giovedì 2 luglio alle 20,45 nella suggestiva cornice trecentesca di Santa Maria del Monastero di Manta.

Nel corso della serata verrà presentato il saggio firmato da Paolo Riberi, funzionario pubblico, collaboratore giornalistico e membro della Società italiana di storia delle religioni, e Massimiliano Orione, grafico, illustratore ed esperto di comunicazione. A dialogare con gli autori sarà il giornalista Andrea Caponnetto.

L'incontro accompagnerà il pubblico in un viaggio tra sacro e profano, epica e cultura pop, mostrando come i grandi temi della mitologia antica continuino a vivere, rielaborati, nel cinema del regista americano Zack Snyder, autore di celebri pellicole come L'alba dei morti viventi, 300, Watchmen, L'uomo d'acciaio, Batman v Superman, Zack Snyder's Justice League, Army of the Dead e Rebel Moon.

Attraverso l'analisi delle sue opere, Riberi e Orione approfondiranno il ruolo degli archetipi che attraversano da sempre l'immaginario collettivo: dall'eroe al viaggio iniziatico, dalla figura del Messia alla Grande Dea, fino a richiami più moderni come il Superuomo di Nietzsche. Elementi senza tempo che, nel linguaggio cinematografico di Snyder, assumono nuove forme e contribuiscono alla costruzione di una moderna mitologia

Il volume propone una riflessione su come il mythos continui a rappresentare una narrazione capace di unire le comunità e di offrire una chiave di lettura della realtà e delle sue contraddizioni. In questa prospettiva, personaggi come Superman e gli altri supereroi raccolgono idealmente l'eredità di Ulisse, degli eroi del mondo classico e delle figure della tradizione cristiana, diventando i protagonisti dei miti contemporanei.

L'appuntamento è a ingresso libero ed è promosso dal Comune di Manta, in collaborazione con la Biblioteca Civica, nell'ambito della rassegna "I Giovedì del Monastero", che continua a proporre incontri dedicati alla cultura e alla riflessione in uno dei luoghi più affascinanti del territorio.



