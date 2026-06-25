Casteldelfino riscopre la sua storia tra visita guidata e grande musica: domenica il concerto di Carlo Pignatta

Casteldelfino, antica capitale della Castellata, si prepara ad accogliere un pomeriggio all'insegna della cultura, della storia e della musica.

Domenica 28 giugno l'associazione Alevè Libre, con il patrocinio del Comune, propone un doppio appuntamento pensato per valorizzare il patrimonio storico del paese e offrire un momento musicale di alto livello.

Il programma prenderà il via alle 15,30 con una visita guidata tra i luoghi più significativi del centro storico, con ritrovo presso la chiesa di Santa Margherita.

A condurre il percorso sarà la guida Tiziana Gallian, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle vicende e delle testimonianze che raccontano il passato del paese della valle Varaita, un tempo cuore amministrativo della Castellata che dal Trecento al Settecento, fece parte della confederazione degli Escartons (alleanza alpina legata al Delfinato e poi alla Francia), che garantiva agli abitanti privilegi straordinari, tra cui l'esenzione dalle tasse, il diritto di battere moneta e una forte autonomia

Alle 17,30 spazio invece alla musica con il concerto del chitarrista Carlo Pignatta, che presenterà ed eseguirà alcuni brani del suo ultimo lavoro discografico, Jean Absil: Guitar Works, pubblicato nel 2025 da DaVinci Publishing.

L'ingresso all'intera iniziativa sarà gratuito; per motivi organizzativi è consigliata la prenotazione scrivendo a:

librerialpina@fustaeditore.it

oppure telefonando al 346-9507422 (Cristina Gallian).

Pignatta rappresenta una delle giovani eccellenze del panorama chitarristico italiano. Ha iniziato lo studio della chitarra all'età di quattro anni presso la Scuola Suzuki di Saluzzo, proseguendo il proprio percorso formativo con Dario Littera fino al conseguimento del Diploma ABRSM nel 2015. Negli anni ha perfezionato la propria preparazione partecipando a masterclass con artisti di fama internazionale come Giulio Tampalini, David Russell, Kazuhito Yamashita, Arturo Tallini, Frédéric Zigante e Aniello Desiderio, oltre a frequentare l'Italian Guitar Campus.

Nel 2021 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Torino con una tesi dedicata all'attività musicale in carcere come strumento di riabilitazione e, nello stesso anno, il Diploma Accademico di II livello in chitarra al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino con il massimo dei voti e la lode

Il suo talento è stato riconosciuto in numerosi concorsi nazionali e internazionali, con primi premi assoluti al concorso "Giovani Interpreti" di Torino, all'European Music Competition di Moncalieri e al concorso internazionale "Festina Lente" di Treviso, oltre ad altri prestigiosi riconoscimenti ottenuti a Stresa e al Premio Nazionale delle Arti.

Parallelamente all'attività concertistica, che lo vede esibirsi regolarmente come solista e in formazioni cameristiche in importanti festival italiani e internazionali, Pignatta porta avanti anche un'intensa attività didattica. Nel 2022 ha conseguito la qualifica di insegnante di IV livello in metodologia Suzuki ed è stato docente dell'Accademia Suzuki Talent Center di Torino fino al 2024.

La sua produzione discografica comprende gli EP Circle (2021) e Ricordo (2022), oltre all'album Italian Guitar Campus Series – Carlo Pignatta (2023). L'ultimo lavoro, Jean Absil: Guitar Works, ha ricevuto un'ottima accoglienza dalla critica specializzata ed è stato trasmesso da Rai Radio 3 all'interno della trasmissione Primo Movimento, mentre alcune sue esecuzioni sono state ospitate anche su Rai 1.