Claudio Chiara e la Big Band Jazz Cuneo in concerto a Dronero con la straordinaria partecipazione di Barbara Raimondi

Venerdì 26 giugno Dronero si prepara ad accogliere una serata di grande musica con il concerto della Big Band Jazz Cuneo, protagonista di un evento dedicato agli amanti del jazz, dello swing e delle grandi orchestre.

L'appuntamento si terrà presso Palazzo Savio, in via XXV Aprile 21, prestigiosa sede dell'Istituto Civico Musicale di Dronero e importante punto di riferimento per la cultura musicale del territorio.

Ospite speciale della serata sarà la cantante Barbara Raimondi, artista dalla voce intensa e raffinata, capace di interpretare con eleganza e personalità i grandi classici del repertorio jazz internazionale. La sua partecipazione arricchirà un programma musicale coinvolgente, fatto di atmosfere swing, sonorità senza tempo e arrangiamenti di grande impatto.

La Big Band Jazz Cuneo, composta da musicisti di consolidata esperienza, proporrà un viaggio attraverso alcune delle pagine più celebri della storia del jazz, rendendo omaggio alle leggendarie big band che hanno segnato un'epoca e continuano ancora oggi ad affascinare il pubblico di ogni generazione.

L'evento rappresenta un'occasione unica per vivere una serata all'insegna della musica dal vivo e della qualità artistica, in una cornice storica particolarmente suggestiva.