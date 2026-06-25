Moretta, il Festival dei Cori incanta il pubblico per la festa di San Giovanni

In occasione della festa di San Giovanni, patrono di Moretta, il paese ha accolto uno degli appuntamenti più partecipati del calendario dei festeggiamenti: il Festival dei Cori, organizzato dall'Unitre di Moretta.

Una serata all'insegna della musica e dello spirito corale, che ha richiamato un pubblico numerosissimo nel salone San Giovanni, gremito in ogni ordine di posto.

Il concerto ha riunito quattro formazioni corali, offrendo al pubblico un viaggio musicale ricco di emozioni. Ad affiancare il coro dell'Unitre di Moretta sono stati i cori provenienti da Frossasco, Pinerolo e il gruppo corale di Cervignasco, ciascuno accompagnato dal proprio direttore.

Come ricordano gli organizzatori, il canto corale rappresenta molto più di una semplice esibizione musicale. “Non è la tua voce, seppur bella, che si deve sentire, ma l'armonia che tutte le voci creano”: un messaggio che racchiude il significato più autentico del coro, dove disciplina, ascolto reciproco e collaborazione danno vita a un'unica voce capace di emozionare.

Nel corso della serata le quattro corali hanno proposto un repertorio vario, spaziando dai canti popolari ai brani della tradizione, fino a composizioni di carattere classico. Un programma che ha saputo valorizzare le peculiarità di ciascun gruppo, confermando ancora una volta come la musica rappresenti un linguaggio universale, capace di unire persone, culture e generazioni.

L'atmosfera di festa è proseguita anche al termine del concerto, quando, come da tradizione, l'Unitre di Moretta ha offerto un ricco buffet ai coristi e a tutto il pubblico presente, chiudendo una serata che ha celebrato non solo il valore della musica, ma anche quello della convivialità e dell'amicizia.