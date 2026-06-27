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Cronaca | 27 giugno 2026, 14:09

Saluzzo, concitazione in corso Ancina: Carabinieri fermano un auto e arrestano due uomini

Il fatto è accaduto ieri venerdì 26 giugno, intorno alle 17,30. Non è stata fatta alcuna dichiarazione da parte dei militari sull'operazione. Sul posto anche una ambulanza

Saluzzo, operazione di arresto di due persone in corso Ancina

Saluzzo, operazione di arresto di due persone in corso Ancina

Momenti di concitazione in strada ieri a Saluzzo in corso Ancina, all’altezza della Bocciofila, intorno alle 17,30, dove i passanti hanno assististo in diretta alle sequenze adrenaliniche dell’arresto di due uomini da parte dei Carabini che hanno inseguito e fermato l’auto su cui viaggiavano.

Non si conoscono i motivi dell’intervento, ma le manette sono scattate per due stranieri.

Da quanto si è potuto capire non apparterrebbero alla comunità africana degli stagionali che sosta al Parco Gullino, a pochi metri dall’accaduto.

Presenti sul posto i Carabinieri di Saluzzo e per la rilevazione dell’incidente la Polizia locale. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’ ambulanza. 

Non si conosce al momento il motivo e nessuna conferma è giunta da parte dei militari che non hanno rilasciato dichiarazioni.

Vilma Brignone

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