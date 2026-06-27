Saluzzo, concitazione in corso Ancina: Carabinieri fermano un auto e arrestano due uomini

Momenti di concitazione in strada ieri a Saluzzo in corso Ancina, all’altezza della Bocciofila, intorno alle 17,30, dove i passanti hanno assististo in diretta alle sequenze adrenaliniche dell’arresto di due uomini da parte dei Carabini che hanno inseguito e fermato l’auto su cui viaggiavano.

Non si conoscono i motivi dell’intervento, ma le manette sono scattate per due stranieri.

Da quanto si è potuto capire non apparterrebbero alla comunità africana degli stagionali che sosta al Parco Gullino, a pochi metri dall’accaduto.

Presenti sul posto i Carabinieri di Saluzzo e per la rilevazione dell’incidente la Polizia locale. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’ ambulanza.

Non si conosce al momento il motivo e nessuna conferma è giunta da parte dei militari che non hanno rilasciato dichiarazioni.