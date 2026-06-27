Ultimo giorno di apertura per il negozio Donchisciotte & Company di Cuneo

Ultimo giorno di apertura per Donchisciotte & Company, il negozio di abbigliamento che, dopo una storia lunga più di 30 anni, oggi 27 giugno abbassa le serrande delle vetrine tra corso Nizza e corso Brunet.

"Dopo anni insieme, è arrivato il momento di salutarci. Non è stato facile, ma in tutto questo tempo ci avete dato la forza di andare avanti, anche nei momenti più duri.

Grazie. Grazie davvero a tutti voi, clienti, amici, compagni di viaggio. Siete stati la nostra famiglia

Se vi fa piacere passare per un ultimo saluto, un ultimo sorriso, noi siamo qui. Domani saremo aperti fino alle 19:00.

Ci farebbe piacere vedervi, anche solo per un “ciao”.



E' questo il saluto dei titolari dell'attività - i fratelli Comba. Il negozio, prima di essere in corso Nizza, ha iniziato il suo percorso a Limone Piemonte, per poi proseguire a Cuneo in via Roma e successivamente, dal 1993, nell'attuale locale.

"Nel 1996 abbiamo avuto il privilegio di rilevare questa attività, portandola avanti per oltre trent’anni con passione, impegno e grande rispetto per ciò che rappresentava.

Da allora Donchisciotte è stato molto più di un negozio di abbigliamento: è stato un punto di riferimento, un luogo di incontro, una storia condivisa con generazioni di clienti che nel tempo sono diventati parte della nostra quotidianità.

Abbiamo vissuto cambiamenti, mode che passano, stagioni intense e anni bellissimi, sempre con lo stesso obiettivo: offrire qualità, accoglienza e un consiglio sincero a chi entrava dalla nostra porta.

Oggi questo percorso arriva alla sua conclusione, ma resta tutto ciò che abbiamo costruito insieme: relazioni, ricordi e affetto.

A tutti voi va il nostro grazie più sincero, per aver fatto parte di questa lunga storia".

