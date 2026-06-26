Il Piemonte torna a promuoversi in tv. Bongioanni: «Sulle reti Rai e Mediaset la nuova campagna di promozione turistica estiva»

Il Piemonte si prepara a conquistare l’estate 2026 degli italiani con il lancio della nuova campagna di promozione turistica televisiva. Ha preso il via il 21 giugno sulle reti Mediaset e partirà il 28 giugno su quelle Rai la diffusione dello spot “Piemonte Eccellenza”, realizzato da VisitPiemonte per l’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte. Un viaggio visivo da 15” attraverso le grandi passioni dell'outdoor che è possibile soddisfare in Piemonte - dal trekking alla bike, dagli sport d'acqua a quelli d'aria - senza dimenticare naturalmente i paesaggi simbolo, le eccellenze culturali e i prodotti tipici.

Spiega l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «I dati eccezionali della scorsa estate confermano il trend di crescita: la montagna traina il turismo estivo in Piemonte, e l’outdoor è fra i prodotti di punta che i territori, le Atl e i tanti operatori stanno proponendo. Per mantenere lo standard abbiamo sviluppato una strategia rivolta ad aumentare la promozione nell’orizzonte del turista che ci può raggiungere su gomma e rotaia, anche alla luce della difficile situazione contingente internazionale, ma senza naturalmente dimenticare il resto del mondo in preparazione di una ripresa sul più lungo orizzonte. Questo è quindi il momento giusto per raccontare la ricchezza dell’esperienza che i turisti amanti della montagna, dello sport e delle attività all’aria aperta potranno trovare in Piemonte».

La campagna prevede una copertura strategica sulle principali reti televisive nazionali:

Reti Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 4 e Tgcom24): in programmazione dal 21 giugno al 4 luglio.

Reti Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3): in programmazione dal 28 giugno all'11 luglio.

La campagna intercetta un forte interesse per il territorio piemontese. Secondo gli ultimi dati di scenario, il Piemonte per l’estate 2026 è già la meta sicura del 4% degli italiani che faranno vacanze in Italia, mentre un ulteriore 18% lo considera una meta probabile. Le preferenze dei viaggiatori confermano l'efficacia del messaggio dello spot: chi sceglie il Piemonte lo fa principalmente per dedicarsi alle attività all'aria aperta e alle visite culturali, mentre il 22% metterà al centro del viaggio l’esperienza enogastronomica.

«A fare da traino a questo rinnovato interesse – illustra Bongioanni - sono gli ottimi risultati già registrati dal comparto della montagna estiva, che ha chiuso il bilancio del periodo maggio-ottobre 2025 con un’ottima crescita rispetto allo stesso periodo del 2024: 668.369 arrivi con un incremento del 14,3% e 1.927.008 presenze con +17,4% rispetto all’anno precedente. Numeri che confermano come il Piemonte si sia imposto non solo come meta invernale, ma come punto di riferimento assoluto per il turismo green, sostenibile e di qualità durante tutto l'anno».

I dati elaborati dall’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte mettono in luce un profilo chiaro dei turisti estivi:

Target. Il turismo piemontese attrae soprattutto due fasce d'età speculari, i giovani adulti tra i 31 e i 40 anni (28%) e la fascia tra i 51 e i 65 anni (28%).

Compagnia e durata. Si viaggia principalmente in famiglia, in coppia o con amici. La durata media del soggiorno è di una settimana, destinata ad allungarsi a più settimane nei mesi centrali di luglio e agosto.

Provenienza. Le prime tre regioni di provenienza dei turisti sono, nell’ordine, Lazio, Sicilia e Campania. Forte anche il turismo di prossimità: il 19% dei residenti in Piemonte sceglierà di rimanere nella propria regione per le vacanze estive.

Il lancio della campagna televisiva rappresenta il culmine di una strategia di lungo periodo: negli ultimi anni, infatti, la Regione Piemonte ha investito in modo massiccio sullo sviluppo, la qualificazione e la promozione dell'offerta outdoor. Dalla manutenzione e digitalizzazione dei percorsi cicloturistici, delle Strade bianche e dei sentieri alpini fino al potenziamento delle infrastrutture, il territorio è stato reso sempre più accessibile, sicuro e appetibile per i flussi turistici nazionali e internazionali.

«La nuova campagna tv “Piemonte Eccellenza” – conclude l’assessore Bongioanni - racconta insomma un territorio pronto ad accogliere i visitatori con standard elevatissimi. Se oggi la montagna e l'outdoor registrano numeri record, è grazie agli importanti investimenti strutturali che la Regione ha messo in campo per valorizzare le nostre vette e le nostre aree protette, trasformandole in un motore economico per tutto l'anno».