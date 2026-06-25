Nuvole "mammatus" sulla Granda, così il cielo dà spettacolo

La sera di san Giovanni ha regalato uno spettacolo raro e affascinante in tutta la Granda. Fra tuoni e lampi il cielo si è animato con le nuvole mammatus, particolari formazioni che sembrano pendere dall’alto come grappoli di bolle o mammelle.

Lo spettacolo, unico nel suo genere, è stato immortalato a Lagnasco e a Melle dal fotografo Enrico Ruggeri.

Gli esperti spiegano che le nuvole mammatus si formano in condizioni di forte umidità, quando grosse gocce d’acqua presenti nelle correnti discendono dalla base di un cumulonembo in fase di dissoluzione.

Il risultato sono sacche tondeggianti e gonfie di vapore sospese nel cielo. Il fenomeno diventa ancor più suggestivo quando la luce radente del tramonto o i bagliori dei lampi dei temporali si riflettono sulle nuvole, creando effetti visivi di grande impatto.

Il fenomeno delle mammatus ha permesso di osservare il cielo in maniera insolita, ricordando quanto la natura possa essere bella anche con il brutto tempo: un ossimoro perfetto!