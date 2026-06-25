La prima volta sui cieli di Langhe e Roero della mongolfiera di Banca di Cherasco

Un’esperienza unica, galleggiando nell’aria sui paesaggi patrimonio Unesco di Langhe e Roero, per scoprire da un punto di vista inedito la bellezza delle colline del sud Piemonte.

Ieri mattina all’alba, sulle colline di Barolo, c’è stato il battesimo del volo della nuova mongolfiera di Banca di Cherasco: a bordo alcuni dipendenti dell’Istituto di Credito Cooperativo.

Il progetto di promozione nasce in collaborazione con Giroinmongolfiera di Carrù, azienda che da anni promuove il territorio attraverso l'esperienza “slow” del volo aerostatico, offrendo a visitatori e turisti la possibilità di ammirare dall'alto le bellezze non solo paesaggistiche del Cuneese.

La mongolfiera è uno strumento di comunicazione e di relazione, che sa emozionare grazie all’ “abbraccio” con lo sguardo del patrimonio paesaggistico che rende unico il sud Piemonte. La collaborazione con Giroinmongolfiera serve a valorizzare il territorio attraverso esperienze autentiche, entusiasmanti.

La mongolfiera della Banca (alta oltre 25 metri, può portare fino a 8 persone ed è omologata anche per trasportare disabili e carrozzine) si riconosce dal logo dell’Istituto in grande formato e ieri, nelle ore dopo l’alba, è stata avvistata da residenti incuriositi, lavoratori, turisti.

“Quando abbiamo inaugurato la filiale di Alba abbiamo scelto il messaggio "l'alba di una nuova avventura" per raccontare l'inizio di una nuova fase di crescita della nostra Banca - dichiara il direttore generale Marco Carelli -. Oggi quel concetto prende il volo, letteralmente. La mongolfiera rappresenta la capacità di guardare lontano, di osservare il territorio da una prospettiva diversa e di continuare a costruire relazioni solide con le comunità che serviamo. Grazie alla collaborazione con l’azienda di Carrù abbiamo messo a disposizione uno strumento di promozione di un territorio straordinario, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo per la sua autenticità e le sue eccellenze”.

Il vice direttore Danilo Rivoira aggiunge: “È stata scelta una mongolfiera per celebrare il legame della Banca con il territorio e per raccontare, in modo nuovo e sicuramente assai visibile, la missione cooperativa che guida da oltre 60 anni questa Banca di Credito Cooperativo”.

La nuova mongolfiera accompagnerà nei prossimi mesi eventi e manifestazioni sul territorio, diventando una presenza riconoscibile in cielo e un'ambasciatrice dei valori dell'Istituto e delle bellezze del territorio.

Il prossimo appuntamento sarà la sera di giovedì 23 luglio, negli spazi esterni accanto alla sede centrale e all’auditorium di Banca di Cherasco a Roreto (in via Bra 15 all’angolo con via Malabaila), con un volo ancorato adatto anche ai più piccoli.

Durante la serata sono previsti street food, musica e intrattenimento, per coinvolgere Soci, famiglie e comunità in un momento di festa.

Sono previsti sconti sull’acquisto dei voli per i Soci Banca e per i Soci dell’associazione mutualistica Cuore Ets. Per info e aggiornamenti sul calendario delle uscite basta visitare il sito www.giroinmongolfiera.com