Roccavione si prepara a una serata di festa: centro pedonale, karaoke, gonfiabili e atmosfera d’estate per la Cena della Toglia

Questa sera, sabato 27 giugno 2026, Roccavione si prepara a vivere una serata speciale nel cuore del paese, in occasione della Cena della Toglia: La Paella, in programma dalle ore 20.00 in Via Roma.

L’appuntamento nasce attorno alla tradizionale cena conviviale, che ha registrato il tutto esaurito, ma sarà soprattutto un’occasione per animare il centro del paese e permettere a residenti, famiglie e turisti di trascorrere qualche ora insieme, in un clima di festa, musica e socialità.

Per l’occasione, una parte del centro sarà pedonale, così da consentire a tutti di passeggiare in sicurezza, vivere le vie del paese e godersi una serata estiva all’aperto. Roccavione diventerà così un piccolo salotto a cielo aperto, pensato non solo per chi parteciperà alla cena, ma anche per chi vorrà semplicemente uscire, incontrarsi e partecipare all’atmosfera della festa.

Grande spazio sarà dedicato anche ai più piccoli: in Piazza San Magno saranno infatti disponibili i gonfiabili per i bambini, trasformando la serata in un momento adatto a tutta la famiglia.

Dopo la cena, il divertimento continuerà con la musica e il karaoke di Lunadoppia Real, posizionato nell’area di fronte al bar, per cantare, divertirsi e proseguire la serata in compagnia. Un momento ludico e popolare, pensato per coinvolgere tutti e dare ulteriore energia al centro del paese.

In occasione dell’evento, anche il ristorante La Piola d’Roucavioun contribuirà all’atmosfera della serata, posizionando alcuni tavoli all’esterno, così da permettere di mangiare fuori e vivere ancora di più il paese.

La Cena della Toglia diventa quindi non solo un appuntamento gastronomico, ma una vera serata di comunità: paella, musica, bambini in festa, vie pedonali e voglia di stare insieme nel centro di Roccavione.