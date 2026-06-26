A Cervere “BIRREcerVERE”: una nuova manifestazione estiva che unisce gastronomia al sapore della birra

Sarà un appuntamento, in programma sabato 4 luglio dalle 18, che unirà tradizioni e storie di territorio, attraverso la presenza di numerose aziende, i Dj di Tutta Fuffa e 8 Pro loco A Cervere nasce una nuova esperienza abbinata al gusto, oltre al noto Porro. È la manifestazione “BIRREcerVERE”, pensata partendo dalla forte vocazione all’accoglienza e alla promozione del territorio sviluppata negli anni, grazie appunto all’esperienza della Fiera del Porro Cervere.

È il risultato dell’impegno e della passione di tante persone che, con entusiasmo e spirito di volontariato, dedicano il proprio tempo a creare occasioni di incontro, condivisione e valorizzazione delle eccellenze locali.

Da questa visione prende forma un progetto che unisce diverse Pro Loco in un unico grande racconto: far conoscere i propri paesi attraverso le tradizioni gastronomiche e il mondo dei birrifici agricoli, realtà imprenditoriali nate dall’amore per la terra e dalla volontà di trasformare le produzioni agricole in prodotti di qualità.

“BIRREcerVERE” è molto più di una semplice festa: è un viaggio tra sapori autentici, storie di persone e cultura del territorio. Un’occasione per ritrovarsi, stare insieme e scoprire luoghi che meritano di essere vissuti e amati.

Durante la serata sarà possibile degustare le specialità preparate dalle Pro Loco partecipanti, qui sotto in elenco.

Pro Loco Genola: Gelati alla quaquara

Pro Loco Bricco de Faule: Gnocchi al pesto e pancetta e gnocchi al ragù

Pro Loco Fossano: Frittura di pesce

Pro Loco Salmour: Affettati di maiale nero di Salmour con grissini di grano rosso di Salmour e Sieta

Pro Loco Pianfei: Maialino allo spiedo con patate, Salsiccia e patate, panini con salsiccia

Pro Loco Sommariva Perno: Mousse di fragole, crêpes con marmellata di fragole e Nutella, semolini dolci con insalata di albicocche

Pro Loco Rocca de’ Baldi: Insalata contadina e trippe in umido

Pro Loco Amici di Cervere: Pastis ’d Cesca e Raviole ’d la Fera

Ad accompagnare il percorso gastronomico saranno le birre di Grado Plato di Montaldo Torinese e dell’Azienda Agricola Frè di Carrù, interpreti di una produzione artigianale che racconta il territorio attraverso ogni sorso.

La serata sarà inoltre arricchita da interviste e testimonianze di personalità del mondo imprenditoriale e culturale, per dare voce alle esperienze che contribuiscono a far crescere e promuovere il nostro territorio.

A chiudere l’evento, l’energia e il divertimento dei DJ Tutta Fuffa, tra i gruppi più originali e coinvolgenti della provincia di Cuneo, per una festa all’insegna della convivialità, della buona musica e del piacere di stare insieme.