Saluzzo, Estate al Parco: “buona la prima” al parco Gullino

Saluzzo, al parco Gullino è iniziato la rassegna di cinema all'aperto che ha dato il via a Estate nel parco

Saluzzo, "Estate al parco": è stato un avvio promettente al Parco Guillino ( ieri sera giovedì 25 giugno) quello dell’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto amministrativo che mette al centro il potenziamento del verde pubblico e che vuole rendere “i parchi più vivi e condivisi dalla comunità" come ha ricordato il presidente della Fondazione Bertoni Callo Allemano, all’apertura della rassegna di Cinema all’aperto 2026.

L’immagine è stata di vivacità, con un cambio di scena rispetto agli anni precedenti e tanti angoli dell’area verde frequentati. Circa 130 persone davanti al grande schermo dove si è proiettato il film “Genitori vs Influencer”. A pochi metri il Wonderland park aperto con i mega gonfiabili e giochi per bambini e,a pochi metri, ancora la piccola area giochi con scivoli e altalena, tutti impegnati. A spasso nella serata calda mitigata da una leggera brezza, genitori con passeggini, cittadini, cani al giunzaglio.

Isola a sè è rimasta l'area che da anni è il luogo di ritrovo della comunità africana dei lavoratori stagionali, nel Saluzzese per la raccolta frutta. Sotto il viale alberato del polmone verde di Saluzzo (da poche settimane con lampioni che non abbassano la loro intensità luminosa di notte per maggiore percezione della sicurezza) una quarantina di migranti stagionali, intenti a conversare a bassa voce o ad allargare i cartoni su cui stendersi per la notte.

Chi dorme qui ( un fenomeno che si ripete ogni anno) spera in un lavoro e in un contratto di lavoro, grazie al quale potrà accedere alle strutture dell'"accoglienza diffusa". Per ora solo Revello e Lagnasco sono abitabili. A Saluzzo, dove la struttura non è ancora aperta, la Caritas offre ospitalità nel dormitorio "Diego Bona" in corso Piemonte, nella casa Madre Teresa di Calcutta in via Sant’Agostino e come altri anni, lo farà in moduli abitativi nel cortile ( già predisposti e di prossima apertura). Complessivamente una sessantina di posti letto tra stanziali e stagionali messi a disposizione.

Per attenzionare sul dormitorio dei lavoratori sotto gli alberi nel parco, ieri sera un piccolo gruppo del collettivo "Raccolti.resistenti" ha alzato uno striscione, davanti agli spettatori del cinema.

Il calendario di Estate al parco

La rassegna "Estate al parco" prosegue mercoledì 1 luglio alle 21,30 al Parco Tapparelli con il film “Follemente”. Il giorno successivo, giovedì 2 luglio alla stessa ora, il Parco Gullino tornerà ad animarsi con un picnic e musica dal vivo a cura della “33cl” Band.

Mercoledì 8 luglio ai Giardini di via Hans Clemer in calendario sarà la proiezione del film “Il professore e il pinguino”. La programmazione di cinema all’aperto continua giovedì 9 luglio ancora al parco Gullino con “Dieci giorni con i suoi” in collaborazione con Cinecamper e mercoledì 16 al Campo sportivo di Cervignasco, con la proiezione del film “Troppo cattivi 2”.

Giovedì 16 luglio si torna nuovamente nel Parco Gullino per assistere alla proiezione di “Lavoreremo da grandi”, mentre mercoledì 22 la rassegna si sposterà nell’ Oasi degli Spaventapasseri di Castellar con il film “Un mondo a parte”.

Giovedì 23 luglio ancora al Parco Gullino sarà in programma alle 21 una serata di giochi per bambini e musica a cura di “Microcirco e Dama Duet”. mercoledì 29 alle 21.30 la rassegna proporrà il film d’animazione “Flow” presso il Campo Sportivo Andrea Martino.

Il mese di luglio di Estate al Parco si chiuderà giovedì 30 luglio al parco Gullino alle 21 con il mondo di magia di “Bingo Show”. Agosto porta il cinema mercoledì 5 agosto ai Giardini di via Lattanzi con la proiezione della pellicola “Tre Ciotole”.

