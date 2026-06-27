Grande ciclismo, sagre paesane, beni culturali e tanta natura in un weekend che si annuncia caldissimo

Nel week end due gli appuntamenti ciclistici che si disputeranno sulle strade della provincia di Cuneo: il Campionato Italiano in linea sul percorso Asti – Cuneo, con arrivo in corso Nizza previsto intorno alle 16.30, chiusura strade https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/26/2026-06/cronotabella2varpercorsodel22-06-2026.pd e la “Granfondo Fausto Coppi” www.faustocoppi.net/new/ per la cronotabella e il percorso.

Sempre in tema due ruote, per chi preferisce la goliardia, segnaliamo l’evento “Grazielle in Fuga” a Roccaforte Mondovì.

EVIDENZIAMO CHE, STANTE IL GRANDE CALDO PREVISTO, LA PARTENZA PER QUESTO EVENTO E' STATA POSTICIPATA ALLE 18.30

In evidenza alcune sagre paesane, con passeggiate enogastronomiche come quelle di Melle e Verzuolo e l’iniziativa “Manifesta bellezza” con 40 beni culturali aperti e visitabili in Granda.

Completano l’offerta per un week end in relax mercatini, concerti, mostre d’arte e di fotografie, camminate nella natura e numerose feste patronali.

Consigliamo sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

“Manifesta Bellezza” è il titolo del fine settimana che Fondazione CRC dedica ai beni culturali della provincia di Cuneo: il 27 e 28 giugno sarà possibile visitare 40 beni culturali in provincia di Cuneo, restaurati nel corso degli anni grazie al contributo della Fondazione CRC.

Ecco l’elenco dei luoghi visitabili:

Alba Palazzo vescovile di Alba Andonno Confraternita Santa Croce di Andonno Bagnasco Borgo e fortificazioni di Bagnasco Bastia Mondovì Cappella di San Fiorenzo Borgo San Dalmazzo MEMO4345 Bra Museo Civico Craveri di Storia Naturale Bra La Zizzola, casa dei braidesi Bra Museo del Giocattolo di Bra Bra Museo Civico di Archeologia, Storia, Arte Palazzo Traversa Caprauna Cappella di san Sebastiano – murales mosaico Casotto Castello di Casotto Cavallermaggiore Chiesa di Santa Croce e San Bernardino Ceva Duomo di Ceva Corneliano d’Alba Torre di Corneliano d’Alba Cuneo Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico Cuneo Archivio storico Nuto Revelli Cuneo Chiesa Cattedrale di Santa Maria del Bosco e di San Michele Arcangelo Dronero Monastero di S. Antonio e Ostello del monastero Govone Castello Reale di Govone Magliano Alfieri Cappella Gentilizia Castello Alfieri Manta Castello Della Manta Marene Confraternita di S. Giovanni Decollato e della Misericordia Mombasiglio Sito Archeologico S. Andrea Monasterolo Casotto Castello di Monasterolo Casotto – Casa forte Mondovì Museo Civico della Stampa di Mondovì Mondovì Sede de Centro Studi Monregalesi , già Monte di Pietà di Mondovì Mondovì Complesso Monumentale dei Padri Filippini Monterosso Grana Museo Terra del Castelmagno Nucetto Polo museale di Nucetto Ormea Borgo e castello di Ormea Piozzo Chiesa dell’alba Rosa Racconigi Parco del Castello di Racconigi – Complesso della Margaria Rodello Chiesa dell’Immacolata – Museo Dedalo Montali Sale San Giovanni Pieve di San Giovanni Battista Spinetta Chiesa Natività di Maria Santissima Stroppo Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista – Stroppo Villar San Costanzo Chiesa di San Costanzo al Monte Vinadio Forte di Vinadio Viola Cappella di San Giacomo di Viola.

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CUNEO

ARRIVO CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO

Sabato 27 giugno alle ore 16.30 circa, arriverà in corso Nizza la tappa in linea Asti-Cuneo valevole come campionato italiano di ciclismo su strada. Info: www.bicidastrada.it/campionati-italiani-2026-elite-percorso-tv/

CUNEO

FAUSTO COPPI

Domenica 28 giugno si disputa la gran fondo cicloamatoriale internazionale cuneese. La “Fausto Coppi” si ripresenterà puntuale con la partenza da piazza Galimberti a Cuneo. Giunta alla sua 37ª edizione, la manifestazione propone di nuovo i suoi due celebri percorsi: Granfondo di 172 km e 4.300 metri di dislivello e Mediofondo di 111 km e 2.500 metri di dislivello. Info: www.faustocoppi.net/new/

CUNEO - SAN PIETRO DEL GALLO

GALLO RAMPANTE

Nel week end proseguono i festeggiamenti nella frazione con eventi gastronomici come “Scegli la tua cena”, celebrazioni religiose, aperitivi, raviolata, balli occitani e serate folk. Info: www.facebook.com/GalloRampante

CUNEO

MOSTRA A PALAZZO SAMONE

Sabato 27 e domenica 28 giugno, dalle ore 15 alle ore 18, a Palazzo Samone, in via Amedeo Rossi, sarà visitabile la mostra "La verità è nell'ombra", omaggio a Berto Ravotti 1924-2014. Info: https://www.grandarte.it/

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ALBA

COLLISIONI - BEN HARPER

Sabato 27 giugno, alle ore 20, in piazza Medford, si terrà il concerto del cantante e chitarrista statunitense Ben Harper. Info: www.ticketone.it

ALBA

MUSICA IN CASCINA

Sabato 27 giugno alle ore 21 nella dimora storica Ca‘d Marieta a Piana Biglini concerto “I Grandi Romantici” con Raffaele d’Angelo al pianoforte. Info: www.albamusicfestival.com

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 28 giugno, con ritrovo in piazza Risorgimento (detta “del Duomo”), di fronte al municipio o all’ufficio turistico, sono possibili le visite alle radici sotterranee della città in compagnia di un archeologo professionista. Info: ambientecultura.it

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BAGNOLO PIEMONTE

ARSENALE DELLA PACE

Domenica 28 giugno, alle ore 21, in piazza G. Paire, arriva l'Orchestra Giovanile dell’Arsenale della Pace del Sermig. L’ingresso al concerto prevede un ticket d’ingresso simbolico; il ricavato verrà devoluto ai progetti sostenuti da Suoni dal Monviso ed elencati sul sito del festival. Info: https://www.suonidalmonviso.it/

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BENE VAGIENNA

MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BERGOLO

I SUONI DELLA PIETRA

Domenica 28 giugno, alle ore 17, presso il Teatro della Pietra, concerto “Slmcha! Il violino danzante e le voci di Hakolot”. Info: www.comune.bergolo.cn.it/

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BERNEZZO

FESTA PATRONALE

Sabato 27 e domenica 28 giugno festa di SS Pietro e Paolo, con programma ricco di eventi musicali, di arte e cerimonie religiose. Domenica chiuderà alle 17.30 il concerto della Banda Musicale di Bernezzo insieme alla banda “Demunteisa” e quella di Ventimiglia.

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BORGO SAN DALMAZZO

MUNSE MUSIC FESTIVAL

Sabato 27 giugno dalle ore 14, nell’anfiteatro di Monserrato, musica non stop per 12 ore, nell’ambito della terza edizione di “Munse Music Festival”. Domenica 28 giugno, dalle ore 12, giornata in collaborazione con Slow Food con degustazioni e prodotti del territorio e dalle 16 musica ed esibizioni live. Info: https://event1.it/e/borgo-san-dalmazzo-munse-music-festival

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BOVES

FINALI DEL TORNEO DEI PINI

Sabato 27 giugno a partire dalle ore 18 si disputeranno semifinali e finali del Torneo dei Pini a Madonna dei Boschi.





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BRA

WOMEN ART BRA - BIENNALE DELLA CREATIVITA' FEMMINILE

Sabato 27 e domenica 28 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 20, presso il Movicentro, apertura della mostra collettiva “Women Art Bra”. Disegni, dipinti, sculture, incisioni, grafica, fotografia e molto altro, tutto al femminile. Ingresso libero. Info: www.womenartbra.it/it

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BUSCA - VALMALA

Sabato 27 giugno, immersione consapevole nell'atmosfera del bosco, una pratica di forest bathing (Shinrin-Yoku) a Valmala. Info:0175/978321.

BUSCA

MERENDA SINOIRA

Sabato 27 giugno, dalle 17.30, presso il Giardino dell’Infinito e nell’ambito della rassegna “Insieme nell’infinito”, pomeriggio conviviale con merenda sinoira. Canti e musica anni ’60. Ingresso libero.

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CANOSIO

PASSEGGIATE CON GLI ALPACA

Domenica 28 giugno, tornano le passeggiate con gli alpaca organizzate da MairAlpaca. Le passeggiate si terranno alle ore 10, 13.30 e 15.30, con durata di circa 1 ore e 30 minuti, dislivello di 150 metri. Evento a pagamento. Info: 349 68 00 643.

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CARAGLIO

ESCURSIONE NOTTURNA CON LA MASCA

Sabato 27 giugno, ritrovo alle ore 20.30 al Filatoio di Caraglio per escursione notturna a Montemale al “Pian delle Masche”. Durata di 3 ore circa. Info: www.emotionalp.com

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CASTELDELFINO

TOUR GUIDATI E MUSICA

Domenica 28 giugno dalle 15.30 con partenza di fronte alla chiesa di Santa Margherita, tour alla scoperta della Castellata. Dalle 17.30 musica con il chitarrista Carlo Pignatta con ingresso libero. Info: 346 95 07 422.

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CASTELLETTO STURA

ESCAPE BIKE TOUR

Domenica 28 giugno, alle ore 10 partenza dell’appuntamento “Escape Bike Tour”, ciclismo e gioco di squadra ad enigmi, su un percorso di 17 km nel circondario. Ad ogni tappa punto ristoro. Iniziativa gratuita per under 34, al costo di 5 euro per over 34. Info: 333 11 62 880.

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CERESOLE D’ALBA

MUSEO DELLA BATTAGLIA

Domenica 28 giugno, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, visite guidate gratuite al muBATT - Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba del 1544.Il percorso di visita ha l’obiettivo di raccontare la battaglia ed evidenziare lo stretto legame tra il territorio di Ceresole d’Alba e la sua straordinaria storia, ricca di vicissitudini. Info: www.turismoinlanga.it/it/museo-della-battaglia-ceresole-dalba/

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CERVASCA

LA MUSICA È VIVA

Sabato 27 giugno, alle ore 21, presso il teatro all’aperto si terrà il concerto del gruppo Madamè, nell’ambito di “La Musica è viva”. Durante il concerto si raccoglieranno offerte per i bambini della Don Cugnod Primary School di Meru in Kenia.

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CEVA

APERITIVI AL FORTE DI CEVA

Domenica 28 giugno saranno disponibili due turni di visita al forte, alle ore 17 e alle 18. L’evento prevede una passeggiata guidata lungo i resti delle mura e i camminamenti del Forte, accompagnata da racconti e curiosità storiche. Il percorso si concluderà al belvedere panoramico, dove i partecipanti potranno gustare un aperitivo con vista. Info: 389 28 44 372.

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CHERASCO

MOSTRA CATY TORTA

Ultimo week end a Palazzo Salmatoris di “L’equilibrio dello spazio”, importante mostra dedicata a Caty Torta (Torino, 1920–2014), figura originale e indipendente dell’arte italiana del Novecento. Info: www.turismoeventicherasco.it

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CHIUSA PESIO - VIGNA

SAN PIETRO

Sabato 27 giugno in frazione Vigna di Chiusa di Pesio si celebra la festa patronale di San Pietro. Info: 339 17 96 171.

CHIUSA PESIO

CASTANETUM FLOWER FESTIVAL

Sabato 27 e domenica 28 giugno prenderanno il via gli eventi legati a “Castanetum Flower Festival”, manifestazione nazionale diffusa, con incontri, mostra fotografica, passeggiate percorsi visivi e altro. Info: https://event1.it/e/chiusa-di-pesio-castanetum-flower-festival

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COSSANO BELBO

MOSCATO NIGHT TRAIL

Sabato 27 giugno, con partenza alle ore 21, si svolgerà la Moscato Night Trail a coppie, una corsa podistica di trail in notturna che si corre a coppie per i boschi e vigneti terrazzati della Langa del Moscato intorno a Cossano Belbo, con l'ausilio della lampada frontale. 17 km di pura adrenalina sotto la luce della luna piena sui sentieri e percorsi dei cinghiali. È possibile anche partecipare all’evento come camminatori. Info: https://dynamic-center.it

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DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Domenica 28 giugno, alle 10.30 e alle 15.30 saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borelli. Info: www.vallesturaexperience.it

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DRONERO - ARCHERO

AGRIAPERITIVO

Sabato 27 e domenica 28 giugno proseguono gli eventi dell’Agriaperitivo in zona Archero. Musica dal vivo e spettacolo de “Il Gecko”, serata DJ, aperi-pilates e aperitivo musicale tra gli eventi in programma. Info: 344 51 69 099.

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GUARENE

COLLINE IN MUSICA

Domenica 28 giugno, alle ore 18.30 a Palazzo Re Rebaudengo concerto del Delian::Quartett, nell’ambito della rassegna Colline in Musica. Info: https://roeroculturalevents.it

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MANTA

FIORI AL RITMO DELLE STAGIONI

Domenica 28 giugno, alle ore 11.30, 14.45 e 16, ultimo appuntamento di "Fiori al ritmo delle stagioni", visite guidate speciali negli spazi verdi del Castello della Manta organizzate dal FAI, durante le quali si approfondirà la conoscenza della flora stagionale presente. Info: https://fondoambiente.it/

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MELLE

SUPERMELLE

Domenica 28 giugno si svolgerà la 21ª edizione della "SuperMelle", passeggiata enogastronomica con i sapori tipici del territorio, dall’aperitivo al dolce. Organizzata dalla Pro Loco, partenze dalle 10 alle 14.Info: 0175/978031 - 338 84 78 525 www.facebook.com/reel/1333065268973644

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MONDOVÌ

MERCATINO

Domenica 28 giugno, torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: www.casamalta.it

MONDOVÌ

VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI '90

Sabato 27 giugno in piazza d’Armi, si terrà il live show "Voglio tornare negli anni '90®”. Info: 334 92 24 626 - wakeupmusicevents@gmail.com

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MONTEROSSO GRANA – SAN PIETRO

Nel week end sarà visitabile, in orario di apertura del museo EXPA - Terra del Castelmagno, la mostra fotografica "Cenerentole - Storie di radici di cristallo" di Enza Merazzi a cura di Daria Piccotti. Ingresso libero. Info: www.terradelcastelmagno.it

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ORMEA

MERCATINI DEL CUORE

Domenica 28 giugno, dalle 9 alle 19, Nel cuore del centro storico di Ormea, tornano i Mercatini del Cuore. Info: 338 65 71 053.

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OSTANA

PREMIO OSTANA

Nel week end, nel piccolo borgo della valle Po si terrà la 18a edizione del premio Ostana – Scritture in lingua madre, ispirato quest’anno a un verso del poeta occitano Joan Bodon “La libertà sta sul margine”.

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RACCONIGI

TROVAROBE

Domenica 28 giugno, dalle ore 7.30 alle ore 18, le vie del centro storico ospiteranno il "Trovarobe", grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 392 08 11 406.

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RITTANA - PARALOUP

VOLEVO NASCERE RADICAL CHIC

Sabato 27 giugno, alle ore 18, nel teatro all’aperto di borgata Paraloup, one woman show di Lara Leggero dal titolo “Volevo nascere radical chic”. Info: https://nutorevelli.org/

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ROCCAFORTE MONDOVÌ

GRAZIELLE IN FUGA

Sabato 27 giugno alle 18.30 in piazza Ana ritrovo per la corsa goliardica “Graziella in fuga” con percorso in direzione di Prea. Musica e ristoro al termine. Info: 333 19 47 057 - https://www.circoloacliamicidiprea.it/grazielle-in-fuga/

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ROCCAVIONE

CENA DELLA TOGLIA

Sabato 27 giugno, a partire dalle ore 20, in piazza San Magno, cena a base di paella per trascorrere una piacevole serata in compagnia. A seguire, la serata proseguirà con il Karaoke di Lunadoppia Real. Info: 345 29 04 123 - 349 56 45 017.

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SALE SAN GIOVANNI

NON SOLO ERBE

Sabato 27 e domenica 28 giugno, si svolgerà la XXVI Fiera Regionale delle piante officinali e delle erbe aromatiche. Esposizione degli stand dalle ore 10 alle 20, eventi culturali, gastronomici e animazione per adulti e bambini. Info: https://www.turismosalesangiovanni.it/

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SALUZZO

LA MONACA DI MONZA

Sabato 27 giugno, alle ore 21, la chiesa della Croce Nera ospiterà lo spettacolo “Madre non mi far monaca, che non mi voglio far”, evento realizzato nell’ambito della 47ª stagione di Antidogma Musica. Info: www.monasterodellastella.it

SALUZZO

IL GIARDINO DEGLI DEI

Sabato 27 giugno alle ore 17 presso 2il Quartiere” in piazza Montebello andrà in scena “Il giardino degli dei” spettacolo in prosa sui miti greci nato dal percorso teatrale “Attori in corso” del Centro Diurno e della comunità “I Girasoli” di Cussanio.

SALUZZO

STORIE DESTATE

Sabato 27 giugno, nel cortile della Scuola di alto perfezionamento in via Volta 35, alle 21.30, si terrà lo spettacolo “The Terminal”, della Compagnia La Ribalta di Novara, nell’ambito della rassegna “Storie Destate”.

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SAMPEYRE

FESTA SS PIETRO E PAOLO

Nel week end il paese della valle Varaita festeggia i patroni SS. Pietro e Paolo. Tra gli appuntamenti, sabato 27 giugno alle ore 10, partenza della passeggiata “Cammina e tonifica”. Info: 392 44 78 612. Domenica 28 giugno alle ore 21.45 spettacolo pirotecnico.

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SANTO STEFANO BELBO

PORTAMI VIA FESTIVAL

Sabato 27 giugno, presso il cippo dei Martiri del Falchetto, alle ore 18.15 lettura di un brano tratto dagli scritti di Beppe Fenoglio con Bianca Roagna, direttrice Centro Studi Beppe Fenoglio.

Alle ore 18.30: Reading musicato “L’uomo al centro delle parole” di e con Davide Lorenzo Palla musiche di Tiziana Cannas Aghedu. Evento nell’ambito di “Portami Via Festival”. Info: www.portamiviafestival.com/programma-2026

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SAVIGLIANO

SACRED CONCERT

Sabato 27 giugno, alle ore 21, in piazza Santarosa, si terrà il "Sacred Concert", concerto della FFM Big Band e il Coro Vox Armonica di Savigliano ispirato all'opera di Duke Ellington. Info: https://fondazionefossanomusica.it

SAVIGLIANO

MARIO BIONDI

Sabato 27 giugno, alle ore 21, nel quartiere fieristico, concerto di Mario Biondi – This Is What You Are – 20th Anniversary Summer Tour. Live di soul e jazz. Info: 334 92 24 626.

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SOMMARIVA PERNO

UOMINI CHE DELUSION

Sabato 27 giugno, alle ore 21, in piazza Montfrin, andrà in scena la commedia dialettale "Uomini, che delusion" di Dino Trivero, con il Gruppo I Signori di Rivalba - Compagnia Cheur an man.

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VERZUOLO

SAGRA DELL’AGNOLOTTO

Sabato 27 giugno, dalle ore 10 attività e intrattenimento dedicati a bambini e adulti nel Parco del Castello: laboratori didattici ed esposizioni, caccia al tesoro e apertura degli stand gastronomici per il pranzo. Alle 16 inaugurazione ufficiale della Sagra alla presenza delle autorità. A seguire proiezione in anteprima del video documentario "Il Castello di Verzuolo”. La serata proseguirà con la cena agli stand gastronomici e con la musica anni Ottanta e Novanta firmato da Mauro Miclini di Radio Deejay. Domenica 28 giugno camminata enogastronomica "Camina e Mangia a la Vila ed Versol", con partenze scaglionate dalle 11 alle 13.30 da piazza Willy Burgo, percorso accessibile di circa 4 chilometri che unisce il trekking leggero alla grande cucina, attraversando un aperitivo e cinque tappe golose. Dalle 14.30, nel Parco del Castello balli occitani, magie e animazione. Per l'occasione, alle ore 15.30 e 17, straordinaria opportunità di visite guidate al Castello medievale. Si chiuderà la sera, con l'ultima apertura degli stand gastronomici accompagnato da Casa Peyretti Show direttamente da Rete7. Info: https://villadiverzuolo.it/pro-loco/pro-loco-villa-di-verzuolo/

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VILLAFALLETTO

GRANDE MUSICA A VILLA

Sabato 27 giugno, alle ore 20.45, alla Confraternita della Misericordia, concerto ad ingresso libero del “Duo Anthitesis”, formato da Francesca La Carrubba all’arpa e Ezio Ghibaudo alla fisarmonica, nell’ambito della rassegna “Grande musica a Villa: incanti (s)conosciuti”.

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VIOLA CASTELLO

CASTAGNETO ACUSTICO

Sabato 27 giugno sarà organizzato l'open day del Castagneto Acustico. A partire dal pomeriggio la manifestazione propone arte, musica, cibo, vino & convivialità. Info: https://www.sandrobozzolo.work/castagneto-acustico

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VINADIO

VINNAI CHANTO FORT

Sabato 27 e domenica 28 giugno incontri tra culture musicali nell’ambito di “Vinai Chanto Fort”, con il coinvolgimento di corali, cori polifonici e cori locali. Info: www.visitstura.it/agenda/news/vinai-chanto-fort-vinadio-canta-forte/

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VOTTIGNASCO

LA SETTIMA ONDA

Sabato 27 giugno, alle ore 21.30, presso la bocciofila vottignaschese, concerto tributo ai Nomadi con la band “La settima onda”. Possibile prenotare la cena. Info: 336 47 59 986.