Martedì 30 giugno, alle ore 18.30, presso l’Hotel Royal Superga di Cuneo, si terrà l’incontro pubblico “Passaggio a Nord-Ovest: il valore strategico del nuovo tunnel del Tenda”, promosso da Azione insieme all’Associazione Colle di Tenda per approfondire il tema della seconda canna del Tunnel del Tenda e il ruolo strategico del Colle di Tenda per il futuro del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fare il punto sullo stato dell’opera, confrontarsi sulle prospettive infrastrutturali e valorizzare il passaggio del Colle di Tenda, un collegamento storico e strategico per la provincia di Cuneo, il Basso Piemonte e i rapporti economici e turistici con la vicina Francia. Il completamento e la piena funzionalità della seconda canna del Tunnel del Tenda rappresentano infatti un elemento fondamentale per garantire sicurezza, continuità dei collegamenti e nuove opportunità di sviluppo per imprese, lavoratori, operatori turistici e cittadini.

L’incontro sarà introdotto da Nicolò Musso, Segretario Cittadino di Azione Cuneo. Interverranno Luca Serale, Vicesindaco di Cuneo e componente del Comitato di monitoraggio del Tenda; Mauro Calderoni, Consigliere regionale del Partito Democratico; Marcello Bevilacqua, Presidente dell’Associazione Colle di Tenda; e l’ingegner Federico Santagati, geologo e membro dell’Osservatorio per il Tenda. Le conclusioni saranno affidate a Giacomo Prandi, Segretario Provinciale di Azione Cuneo.

L’appuntamento vuole rappresentare un’occasione di confronto aperto tra istituzioni, tecnici, associazioni e cittadini su un’infrastruttura che costituisce una leva strategica per la mobilità, lo sviluppo economico e la valorizzazione del territorio cuneese e dell’intero Basso Piemonte.