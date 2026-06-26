Rocca de’ Baldi, estate di visite e appuntamenti al Castello Museo

Dopo il positivo riscontro dello scorso fine settimana, prosegue la stagione estiva 2026 al Castello Museo di Rocca de’ Baldi, con un calendario di appuntamenti dedicati alla scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio.

Domenica 5 luglio sarà possibile visitare la residenza dei Marchesi Morozzo della Rocca, con particolare attenzione al Museo Etnografico, nato negli anni ’70 grazie alla raccolta avviata da Augusto Doro. Le visite sono in programma alle ore 14.45 e 16.30.

In occasione della prima domenica del mese sarà inoltre aperto l’EnoMuseo “La Cantina” in frazione Crava (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30), che offrirà un approfondimento sulla cultura contadina attraverso una ricca collezione allestita in una cascina storica.

Il calendario estivo proseguirà con gli “Appuntamenti al tramonto” il 12 e 26 luglio, che permetteranno di visitare il castello, il borgo e il Museo Militare in un’atmosfera suggestiva, con visite alle 18.30 e alle 21. Il 19 luglio sono invece previste nuove visite pomeridiane al castello e all’orto-giardino.

Il complesso museale racconta una lunga storia: da torre difensiva a residenza nobiliare dei Morozzo, fino agli utilizzi come collegio e istituto scolastico, per arrivare all’attuale configurazione di museo articolato su più livelli. Al primo piano è illustrata la storia della famiglia, mentre il secondo ospita la sezione etnografica; all’esterno, l’orto-giardino rappresenta uno spazio di sperimentazione agricola e di tutela delle varietà antiche.

Il programma proseguirà anche nel mese di agosto con nuovi appuntamenti, tra cui eventi tematici, ulteriori visite guidate e aperture straordinarie.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Consorzio Conitours (0171 696206, info@cuneoalps.it) o consultare i canali ufficiali del museo.