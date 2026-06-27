"Sferistelle": il grande cinema arriva allo Sferisterio Francesco Capello

Due serate di cinema all'aperto, gratuite e aperte a tutta la cittadinanza, per vivere insieme uno degli spazi più rappresentativi della città.

Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro, in collaborazione con il Comune di Cuneo, la Società Subalcuneo, gestore dello Sferisterio Francesco Capello, e Cinedehors, presenta "Sferistelle", una rassegna cinematografica estiva che porterà il grande schermo nel cuore della città.

L'appuntamento è per giovedì 3 luglio con McFarland, USA, una coinvolgente storia ispirata a fatti realmente accaduti, capace di raccontare attraverso lo sport il valore dell'impegno, dell'inclusione e del riscatto sociale. La seconda serata, venerdì 11 luglio, sarà invece dedicata a Green Book, vincitore del Premio Oscar 2019 come Miglior Film, una straordinaria storia di amicizia che affronta con intelligenza e umanità i temi del rispetto reciproco, dell'incontro tra culture diverse e del superamento dei pregiudizi.

Le proiezioni inizieranno entrambe alle ore 21.30 presso lo Sferisterio Francesco Capello di piazza Martiri della Libertà.

L'ingresso sarà libero e gratuito, senza prenotazione, con posti a sedere sugli spalti!

La rassegna nasce dalla volontà condivisa di valorizzare uno dei luoghi simbolo dello sport cuneese, trasformandolo per due sere in uno spazio dedicato anche alla cultura, alla socialità e alla vita di comunità. Lo Sferisterio diventa così non soltanto un impianto sportivo, ma un luogo di incontro aperto a tutti, dove il cinema può offrire occasioni di riflessione, condivisione e partecipazione.

L'iniziativa rappresenta anche un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà sportive del territorio. Mettere insieme competenze ed energie diverse permette infatti di offrire alla cittadinanza eventi di qualità, gratuiti e accessibili, contribuendo a rendere gli spazi pubblici sempre più vivi e partecipati.

Non è casuale la scelta dei due film. Pur raccontando storie molto diverse, McFarland, USA e Green Book condividono valori profondi: il dialogo, la solidarietà, la fiducia nelle persone e la capacità dello sport e della cultura di abbattere barriere e creare comunità. Valori che il Comitato di Quartiere promuove quotidianamente attraverso le proprie iniziative.

Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro invita pertanto tutti i cittadini a partecipare a queste due serate, con l'augurio che il fascino del cinema sotto le stelle possa regalare emozioni e contribuire a far vivere ancora di più uno dei luoghi più significativi della città.