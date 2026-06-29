ATLETICA / Roata Chiusani protagonista alla Run the Night di Cuneo

Successo per la seconda edizione della Run the Night, manifestazione di corsa su strada, organizzata da Atletica Roata Chiusani, in collaborazione con Karhu e CdF, in scena a Cuneo Venerdì 26 Giugno.
L’edizione 2026, andata sold out prima della chiusura iscrizioni, ha registrato il numero record di 2500 iscritti, che si sono sfidati lungo il percorso cittadino.
Presenti in massa gli atleti roatesi, distribuiti sulle 2 distanze previste, la mezza maratona, campionato provinciale di specialità, e la 10km non competitiva.
Successo anche per le partecipatissime gare di contorno dedicate alle categorie giovanili.
Sulla distanza della mezza maratona, dominata dagli atleti Kenyani Benedict Karori e Shalyne Lagat, buone prove per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani:
- Ribotta Matteo 39° in 1.24.24
- Luca Laratore 42° in 1.24.33 -4°sm45
- Filiberto Casella 1.25.57.
- Matteo Enrici 1.27.51
- Luca Stellino 1.30.11
- 3° posto SF45 per Lucia Radosovà in 1.46.05
- 4° e 5° posto JM per Alessandro Arese e Matteo Novelli
- 4° posto SM65 per Silvio Cuceli
- buone prove e piazzamenti in classifica di Roberto Alfonsi, Andrea Panizza, Alberto Ricci, Emanuele Bernelli, Michele Ponso, Carlo Menardi, Domenico Cuceli, Aurora Marinone, 6a PF, Luca Barucco, Giovanna Cesario, 6^ Sf55, Elena Rittano, Cristina Lovera, Rossella Riggio, Marco Massucco, Giancarlo Mirmillo, 6° SM65 e Matteo Morando.
Numerosi gli atleti Roatesi che si sono cimentati sui 10km della non competitiva.