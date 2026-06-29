A Viola la tradizionale Cena degli Alpini per celebrare le nuove nomine del Gruppo

Si è svolta a Viola l’elezione del direttivo del Gruppo Ana Lisio-Valle Mongia. Il nuovo capogruppo è Maria Teresa Bruno, di Viola, che è inoltre la prima capogruppo donna della sezione Ana di Ceva.

In seguito, si è svolta la tradizionale cena degli Alpini, a cui hanno preso parte anche il presidente della sezione dell’Associazione Nazionale Alpini di Ceva Fabrizio Carena insieme a parte del direttivo, il consigliere nazionale Gianpaolo Daprea e molti capigruppo della sezione cebana. Momento toccante è stata la premiazione dell’Alpino più anziano del gruppo, Fiorenzo Maestro.



“Grandissima gioia ma anche tanta commozione”: così la neo capogruppo ha commentato l’evento.