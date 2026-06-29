Gli alpini di Piozzo donano il ricavato della cena solidale alla Casa di Riposo dell'Alba Rosa

Grande partecipazione venerdì 26 giugno nel parco della Casa di Riposo dell'Alba Rosa di Piozzo, dove il Gruppo Alpini locale ha organizzato una cena solidale che ha richiamato numerosi piozzesi, Sindaci, il Presidente della sezione ANA di Mondovì Armando Camperi e i consiglieri Claudio Meotto e Francesco Rocca, nonché partecipanti provenienti dai paesi vicini.

L'iniziativa, all'insegna della convivialità e della generosità, ha permesso di raccogliere un'importante somma che sarà interamente devoluta alla struttura per l'acquisto di letti elettrici e di altra attrezzatura utile a migliorare la qualità dell'assistenza agli ospiti.

"La solidarietà fa parte dei nostri valori e donare è un nostro dovere" -, ha sottolineato il presidente del Gruppo Alpini di Piozzo, Fausto Ballauri, evidenziando lo spirito che da sempre anima le Penne Nere nelle attività a favore della comunità.

La riuscita della serata è stata possibile grazie alla numerosa partecipazione e all'impegno di tutti i volontari che hanno lavorato con dedizione prima, durante e dopo l'evento, occupandosi dell'organizzazione e del servizio.

Un ringraziamento speciale va quindi a tutti coloro che hanno contribuito con il proprio tempo e la propria disponibilità, così come ai tanti partecipanti che, con la loro presenza, hanno reso possibile la raccolta di una significativa somma destinata alla Casa di Riposo dell'Alba Rosa.

Una serata che ha confermato, ancora una volta, quanto la solidarietà e il senso di comunità siano valori profondamente radicati nel territorio di Piozzo.