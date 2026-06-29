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Attualità | 29 giugno 2026, 09:44

Dopo il guasto alle batterie, ora tocca alle porte: nuovo stop per l'ascensore panoramico

Il mese di giugno è stato interessato da numerosi fermi, tra manutenzioni programmate e guasti

Dopo il guasto alle batterie, ora tocca alle porte: nuovo stop per l'ascensore panoramico

Nella mattinata di oggi, lunedì 29 giugno, l’ascensore inclinato che collega il parcheggio delle piscine (piazzale Walther Cavallera) con corso Marconi e il centro città, rimarrà chiuso per consentire il ripristino del corretto funzionamento dell’apertura della porta di cabina, che ha dato problemi durante il fine settimana. 

Durante i lavori verrà anche svolta la manutenzione ordinaria, dunque  mercoledì 1° luglio l’ascensore sarà regolarmente funzionante per tutta la giornata.

E' l'annuncio di un nuovo stop per l'impianto, a distanza di pochi giorni dall'improvvisa chiusura per un guasto alle batterie. 

Dalla fine di maggio e nei giorni di metà giugno, l'ascensore è stato interessato da parecchi giorni di stop per interventi programmati di manutenzione dei quadri di automazione elettrica e di sostituzione di funi e pulegge.

Poi la chiusura il 25 giugno, per un guasto, e di nuovo stamattina. Ma almeno sarà aperto mercoledì, venendo infatti anticipata ad oggi la manutenzione programmata che da sempre si svolge il primo mercoledì di ogni mese.

redazione

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