Gli Alpini di Ceva a Garessio: assemblea itinerante e memoria storica

Prosegue con successo la nuova iniziativa avviata quest’anno dal Consiglio Direttivo della Sezione Ana di Ceva, le assemblee istituzionali "itineranti" per coinvolgere tutti i territori e le comunità. Questa settimana i rappresentanti delle penne nere cebane si sono riuniti a Garessio, ospitati dall’Azienda Agricola "Ca’ del Dùduro”.



Il capogruppo garessino, Giorgio Candussio, ha ringraziato il Direttivo per l'ottimo lavoro svolto e i titolari per l’ospitalità.

Nel corso della serata il presidente della sezione Ana cebana, Fabrizio Carena, presente con il direttivo, ha riepilogato il calendario della Sezione per le prossime settimane, denso di appuntamenti.



Il momento più toccante della serata è stato il resoconto della trasferta a Gemona del Friuli, dove Ceva ha ricevuto una medaglia d'onore per l'aiuto prestato dopo il tragico terremoto del 1976. Gli alpini di Ceva e valle Tanaro hanno ringraziato Romano Nicolino, Franco Vinai e Gian Carlo Giacinto, tre delle penne nere che presero parte alla ricostruzione. Vinai e Giacinto hanno ricordato quell’esperienza “che ci ha lasciato più di quanto abbiamo potuto fare” ed hanno espresso profonda commozione per l'affetto immutato della popolazione friulana. A chiusura della serata è stato proiettato l’emozionante documentario “Dalle macerie alla speranza" realizzato dal Centro studi del Primo Raggruppamento Alpini, che ripercorre quelle giornate attraverso le testimonianze di coloro che intervennero nel dopo terremoto. Tra i protagonisti anche l’alpino Romano Nicolino.