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Calcio | 29 giugno 2026, 17:41

CALCIO PRIMA CATEGORIA / San Benigno, arriva Giosuè Biafora: un nuovo esterno classe 2006 per la fascia

Dopo sette stagioni all’A.C. Pedona, il giovane calciatore ha scelto la società cuneese per il prossimo campionato

Giosuè Biafora

Giosuè Biafora

Altro rinforzo in casa San Benigno. La società cuneese ha infatti inserito in rosa Giosuè Biafora, classe 2006, esterno tutta fascia che nella scorsa stagione ha maturato una lunga esperienza con l’A.C. Pedona.

Il giovane calciatore ha trascorso sette annate nel club borgarino, crescendo dal campionato Under 14 fino ad arrivare in Promozione. Una trafila importante, che gli ha permesso di accumulare minuti, esperienza e continuità in un percorso formativo considerato di valore.

La scelta di vestire la maglia del San Benigno nasce dalla volontà di trovare nuovi stimoli e rimettersi in gioco in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Un innesto che va ad arricchire la batteria degli esterni a disposizione della squadra cuneese, puntando su freschezza, duttilità e voglia di emergere.

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