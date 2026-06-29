CICLISMO / Cuneo, la Junior Cup anima piazza Galimberti: quaranta giovani in gara tra sport e festa

Piazza Galimberti si è trasformata venerdì pomeriggio 26 giugno in un grande campo di gara per la Junior Cup, la manifestazione di abilità riservata alle categorie Giovanissimi e organizzata dal Comitato Provinciale FCI Cuneo con la collaborazione tecnica del Velo Club Esperia Piasco e delle società ciclistiche della provincia.

La competizione, valida come prova FCI per atleti tesserati, ha visto al via circa 40 ragazze e ragazzi, impegnati su un percorso allestito nel cuore del villaggio della Granfondo. I vincitori e le vincitrici delle diverse categorie, dalla G1 alla G6, hanno ricevuto anche lo scudetto di titolare della Junior Cup 2026 della Provincia di Cuneo, da indossare per tutto l’anno.

La giornata ha offerto ai giovani partecipanti anche la possibilità di vivere da vicino altri momenti di grande richiamo sportivo, prendendo parte a La Fausto Coppi Teobike e assistendo alla manifestazione podistica Run The Night. Un pomeriggio di sport a 360 gradi, accolto con entusiasmo da pubblico e famiglie, che hanno seguito con partecipazione le prove e le premiazioni.

Le classifiche sono state stilate dai giudici di gara FCI presenti sul posto, mentre l’organizzazione ha potuto contare sul lavoro del Comitato Provinciale FCI Cuneo, sul supporto tecnico del Velo Club Esperia Piasco e sul contributo operativo delle società ciclistiche locali.

«Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento» hanno dichiarato congiuntamente Sergio Barale, presidente del Comitato Provinciale FCI Cuneo, e Bruno Salvatico, presidente del Velo Club Esperia Piasco. «La partecipazione e l’entusiasmo dei ragazzi e delle loro famiglie confermano l’importanza di iniziative che promuovono il ciclismo giovanile in contesti di grande visibilità».

Un ringraziamento è stato rivolto dall’organizzazione anche all’ASD La Fausto Coppi On The Road, per aver reso possibile l’inserimento della Junior Cup nel programma della Granfondo, e al Comando di Polizia Locale di Cuneo per il supporto nella gestione della viabilità durante la manifestazione.