Doppio incendio di sterpaglie a Mondovì in pochi minuti: vigili del fuoco al lavoro in due zone della città

Doppio intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Mondovì, dove a pochi minuti di distanza si sono verificati due incendi di sterpaglie in zone diverse della città.

Il primo allarme è scattato alle 13.39 in strada dei Curetti, in direzione dell'area industriale, dove le fiamme hanno interessato la vegetazione a bordo strada. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco volontari di Fossano, che ha rapidamente contenuto e spento il rogo.

Cinque minuti più tardi, alle 13.44, un secondo incendio si è sviluppato in strada del Merlo 182, lungo la strada che conduce all'ospedale. In questo caso è stata inviata l'autobotte dal Comando dei vigili del fuoco di Cuneo. Secondo le prime informazioni, alcune scintille provenienti da un palo della rete elettrica Enel avrebbero innescato le fiamme nel prato sottostante.

Entrambi gli interventi si sono conclusi senza conseguenze per le persone e senza danni ad abitazioni o altre strutture. Non si sono registrati neppure disagi alla circolazione, poiché gli incendi hanno interessato strade comunali.