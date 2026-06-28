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Trattore prende fuoco in un campo a Ceva: il mezzo distrutto dalle fiamme
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Cronaca | 28 giugno 2026, 15:17

Trattore prende fuoco in un campo a Ceva: il mezzo distrutto dalle fiamme

L'incendio è divampato nel primo pomeriggio in via Mombasiglio. I vigili del fuoco di Ceva e Mondovì hanno evitato che il rogo si propagasse

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Nel primo pomeriggio di oggi, 28 giugno, a Ceva, un trattore ha preso fuoco mentre era in attività in un campo in via Mombasiglio.

L'allarme è scattato alle 13.27, lanciato dal proprietario del mezzo e da alcuni passanti che hanno notato le fiamme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Ceva e Mondovì.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, il trattore è andato completamente distrutto. Le fiamme inevitabilmente si sono propagate alla vegetazione circostante, ma i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo, impedendo che si estendesse ulteriormente e provocasse danni maggiori.

Alla conclusione delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, non risultano persone ferite.

Redazione

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