Trattore prende fuoco in un campo a Ceva: il mezzo distrutto dalle fiamme

Nel primo pomeriggio di oggi, 28 giugno, a Ceva, un trattore ha preso fuoco mentre era in attività in un campo in via Mombasiglio.

L'allarme è scattato alle 13.27, lanciato dal proprietario del mezzo e da alcuni passanti che hanno notato le fiamme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Ceva e Mondovì.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, il trattore è andato completamente distrutto. Le fiamme inevitabilmente si sono propagate alla vegetazione circostante, ma i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo, impedendo che si estendesse ulteriormente e provocasse danni maggiori.

Alla conclusione delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, non risultano persone ferite.