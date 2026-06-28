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Scontro tra un'ambulanza e un'auto a Garessio: soccorsi in corso
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Cronaca | 28 giugno 2026, 20:03

Scontro tra un'ambulanza e un'auto a Garessio: soccorsi in corso

L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Federici e corso Statuto. Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e Garessio, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza

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Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Garessio, dove, per cause ancora in fase di accertamento, un'ambulanza e un'autovettura si sono scontrate all'incrocio tra via Federici e corso Statuto.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e Garessio, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

L'intervento è ancora in corso. Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte né la dinamica dell'incidente.

Redazione

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