Scontro tra un'ambulanza e un'auto a Garessio: soccorsi in corso

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Garessio, dove, per cause ancora in fase di accertamento, un'ambulanza e un'autovettura si sono scontrate all'incrocio tra via Federici e corso Statuto.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e Garessio, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

L'intervento è ancora in corso. Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte né la dinamica dell'incidente.