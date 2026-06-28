Resta schiacciato sotto il trattore mentre lavora nei campi: grave un uomo a Montaldo Roero

Incidente agricolo nella mattinata di oggi, 28 giugno, a Montaldo Roero, dove un uomo di 56 anni è rimasto schiacciato sotto il trattore mentre stava lavorando su un terreno.

L'allarme è scattato intorno alle 8.20. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Alba, che ha estratto il ferito ancora vivo da sotto il mezzo agricolo.

L'uomo è stato quindi preso in carico dal personale sanitario del 118, intervenuto anche con l'elisoccorso. Le sue condizioni sono apparse gravi ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.