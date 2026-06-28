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Cuneo, resta chiuso fuori casa con un pentolino sul fuoco: intervengono i vigili del fuoco in piazza Europa
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Cronaca | 28 giugno 2026, 15:38

Cuneo, resta chiuso fuori casa con un pentolino sul fuoco: intervengono i vigili del fuoco in piazza Europa

L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno. Il proprietario non riusciva più a rientrare nell'appartamento, ma l'intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze

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Nella tarda mattinata di oggi in piazza Europa a Cuneo un uomo è rimasto accidentalmente chiuso fuori dal proprio appartamento mentre sul fornello era rimasto un pentolino sul fuoco.

Non riuscendo a rientrare in casa, si è accorto subito del potenziale pericolo e ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco dando l'allarme.

Alle 12.22 sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo con la squadra della prima partenza e l'autoscala. Una volta entrati nell'abitazione hanno messo in sicurezza la situazione.

Fortunatamente il tempestivo intervento ha evitato danni e feriti.

Redazione

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