Cuneo, resta chiuso fuori casa con un pentolino sul fuoco: intervengono i vigili del fuoco in piazza Europa

Nella tarda mattinata di oggi in piazza Europa a Cuneo un uomo è rimasto accidentalmente chiuso fuori dal proprio appartamento mentre sul fornello era rimasto un pentolino sul fuoco.



Non riuscendo a rientrare in casa, si è accorto subito del potenziale pericolo e ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco dando l'allarme.

Alle 12.22 sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo con la squadra della prima partenza e l'autoscala. Una volta entrati nell'abitazione hanno messo in sicurezza la situazione.

Fortunatamente il tempestivo intervento ha evitato danni e feriti.