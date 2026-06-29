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Cronaca | 29 giugno 2026, 15:11

Ramo pericolante sui cavi elettrici a Verzuolo

Operazioni in corso dei vigili del fuoco per la rimozione e messa in sicurezza

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi a Verzuolo per un albero pericolante che minacciava la rete elettrica.

L'allarme è scattato in via Roma, dove un grosso ramo era finito sopra i cavi della linea Enel, rendendo necessario un intervento.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo. Dopo la disalimentazione della linea elettrica, ha potuto operare in sicurezza, rimuovendo il ramo.

L'intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell'area, eliminando ogni potenziale situazione di pericolo.

Redazione

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