Ramo pericolante sui cavi elettrici a Verzuolo

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi a Verzuolo per un albero pericolante che minacciava la rete elettrica.
L'allarme è scattato in via Roma, dove un grosso ramo era finito sopra i cavi della linea Enel, rendendo necessario un intervento.
Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo. Dopo la disalimentazione della linea elettrica, ha potuto operare in sicurezza, rimuovendo il ramo.
L'intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell'area, eliminando ogni potenziale situazione di pericolo.