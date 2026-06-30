Al Castello di Casotto si dipinge en plein air: laboratorio di acquerello per famiglie e non solo

Domenica 5 luglio alle ore 15.00 il Castello di Casotto ospita il secondo appuntamento del ciclo "Cartoline: saluti da…", la nuova proposta esperienziale che unisce una visita narrata ad un laboratorio creativo in uno dei luoghi storici più suggestivi delle Alpi Liguri.

Il tema del laboratorio di luglio è "Luce, silenzio e paesaggio": i partecipanti esploreranno le sale del castello guidati da Serena Fumero, storyteller e storica dell'arte, e poi dipingeranno il paesaggio montano con la tecnica dell'acquerello en plein air, cogliendo le variazioni di luce. L’incontro è aperto a tutti, senza distinzione di età o di competenze artistiche. Famiglie, gruppi di amici, nonni e nipoti: l'obiettivo è creare qualcosa insieme e portare a casa la propria opera come ricordo della giornata. Per i più piccoli è previsto in omaggio un Activity Poster.

L'esperienza nasce dall'idea di superare la tradizionale visita guidata per proporre un approccio più partecipativo e coinvolgente.

Dopo il debutto a giugno con "Decorare il ricordo", domenica tocca a "Luce, silenzio e paesaggio” Spiega Serena Fumero: “Osserveremo la luce, i silenzi e i paesaggi della Certosa, proprio come accadeva durante il periodo monastico e con la pittura ad acquerello trasformeremo impressioni ed emozioni in colore e piccoli gesti pittorici. L'iniziativa è aperta a partecipanti di tutte le età, anche a chi non possiede competenze artistiche. L'obiettivo è stimolare la condivisione intergenerazionale (adulti e bambini che creano insieme) e la partecipazione attiva. Ogni partecipante potrà portare a casa le proprie creazioni come memoria personale dell'esperienza.”

I posti sono limitati e perciò é consigliata la prenotazione tramite ecommerce. L’ingresso è gratuito per i bimbi sotto i 6 anni, per i titolari dell’Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta (inclusa la Formula Extra) e della Torino+Piemonte Card; per tutti gli altri si applica il solo costo della visita standard: € 12 intero, € 10 ridotto. Maggiori informazioni e biglietti su https://kalata.it/al-castello-di-casotto-la-storia-si-dipinge/

Le attività di valorizzazione del Castello di Casotto per il 2026 sono realizzate con il contributo della Fondazione CRC nell'ambito del Bando Patrimonio Culturale.

Il programma completo delle attività estive è disponibile sul sito https://kalata.it/estate-2026-castello-di-casotto/