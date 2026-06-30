Valcasotto apre l’estate con la camminata storico-gastronomica: un viaggio tra natura, storia e sapori della valle

Con l’arrivo dell’estate entrano nel vivo anche le iniziative dell’Associazione Amici di Valcasotto APS, che domenica 19 luglio riproporrà uno degli appuntamenti più apprezzati della stagione: la Camminata storico-gastronomica lungo i sentieri di Valcasotto.

Non una semplice escursione, ma un’esperienza capace di unire natura, cultura e gastronomia, conducendo i partecipanti alla scoperta di un territorio che custodisce un patrimonio straordinario. In pochi chilometri si attraversano boschi di castagni e faggete secolari, antiche borgate, testimonianze della civiltà montana e uno dei complessi monumentali più affascinanti del Piemonte, il Castello Reale di Casotto, antica certosa con testimonianze risalenti sino al 1172.

Il percorso di quest’anno porterà gli escursionisti verso la borgata Surie, passando dalla Correria, dal Castello e dalla Grangia di Casotto, lungo itinerari immersi nel verde che raccontano secoli di storia, di lavoro e di vita comunitaria. Ad accompagnare la camminata saranno, come da tradizione, gli approfondimenti naturalistici della guida Simone Rossi, che offrirà ai partecipanti una lettura del paesaggio attraverso la flora, la fauna e le peculiarità ambientali dell’Alta Valle Casotto.

"Camminare a Valcasotto significa entrare in un territorio che conserva intatta la propria identità - spiega il presidente Alessandro Briatore -. Ogni sentiero, ogni borgata e ogni edificio raccontano una storia fatta di persone, tradizioni e paesaggi che meritano di essere conosciuti e tramandati".

La giornata si concluderà sotto il tendone allestito nella borgata Ghirardi con un pranzo conviviale ispirato ai sapori della tradizione locale, preparato con prodotti del territorio e ricette che raccontano la cultura gastronomica della valle. Un momento che rappresenta il naturale proseguimento della camminata: sedersi insieme a tavola, condividere racconti, ricordi e nuove conoscenze nello spirito di accoglienza che da sempre contraddistingue Valcasotto.

"L’iniziativa conferma ancora una volta l’impegno dell’Associazione nella valorizzazione del patrimonio storico, naturalistico e culturale della valle - conclude il presidente -, promuovendo un turismo lento e consapevole, capace di andare oltre la semplice visita per trasformarsi in un’autentica esperienza di scoperta".

Le iscrizioni sono già aperte e rimarranno attive fino a giovedì 16 luglio.