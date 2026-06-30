Torna "Mondovì e Motori" con il week end dedicato alle "Vecchie signore" e l'evento supercar con le Lotus

Vent’anni “volano”. Un cammino lungo ed emozionante quello compiuto dal “Week End con le Vecchie Signore”, oggi organizzato grazie al supporto dell’Associazione La Funicolare, ed in sinergia con il Club Ruote d’Epoca Riviera Dei Fiori e l’Automotoclub Storico Italiano e che nel prossimo luglio festeggia i vent’anni dalla prima edizione. Un anniversario ricco di fascino, che ricalcherà il programma delle precedenti edizioni, promettendo alcune novità per gli appassionati e gli amanti del mondo delle auto d’epoca.

La kermesse ideata nel 2006 grazie all’impegno ed alla visione di Mario Garbolino, ed oggi portata avanti dalla figlia Nadia Garbolino, avrà luogo a Mondovì i prossimi sabato 18 e domenica 19 luglio, dove le protagoniste saranno le “Vecchie Signore”, veri e propri gioielli di meccanica costruiti nel secolo scorso. Sarà un’occasione per poter apprezzare da vicino queste vetture ed omaggiare un evento che in questa edizione compie un anniversario atteso. Una tappa importante per la storia di Mondovì e Motori, che in questi anni ha avuto altresì l’occasione e l’onore di omaggiare alcuni tra i personaggi più importanti della scena automobilistica mondiale. Protagonisti di un’epoca d’oro per il settore, all’interno del quale sono cresciuti alcuni tra i migliori costruttori, designer e carrozzieri, di cui ancora oggi ne seguiamo le orme.

Una premessa doverosa per ripercorrere quanto è stato raccontato grazie alla collana di libri “La Storia Siamo Noi”, che ha accompagnato in parallelo gli ultimi cinque anni della manifestazione. Un cofanetto ideato per racchiudere i ricordi, gli aneddoti, le storie, e soprattutto i protagonisti che partiti dal monregalese hanno raggiunto risultati e soddisfazioni a livello internazionale. L’esordio avvenuto nell’anno venti-ventuno con “I Fratelli Ceirano”, scritto dal compianto giornalista Raffaele Sasso, è stato il preludio per raccontare altri quattro grandi protagonisti che nel nostro territorio hanno avuto le proprie origini. A partire dal libro “I Bertone”, scritto dal giornalista del settimanale Provincia Granda, Gianni Scarpace, e poi ancora “Giugiaro”, scritto dalla giornalista cebana del quotidiano “La Stampa”, Paola Scola e gli ultimi due tratti dalla penna di Marco Volpe, firma dell’Unione Monregalese, che ha redatto “Montezemolo sulle orme di Ferrari”, e l’ultimo riservato a “Flavio Briatore, il manager della Formula 1”.

Un legame con il territorio che ha trovato in Enzo Garelli l’ideatore, poi instancabile sostenitore e promotore di un evento che ogni anno cerca di crescere sempre maggiormente. Lo dimostrano i restauri, seguiti maniacalmente dai “maestri restauratori” Stefano Mirto e Marino Musso, con il coinvolgimento di numerosi ragazzi del CFP Cebano Monregalese e Cigna-Baruffi-Garelli.

I dettagli del programma definitivo dell’edizione venti-ventisei sono in via di definizione e verranno svelati punto-punto durante la presentazione che andrà in scena martedì 7 luglio. Il “capoluogo” del monregalese, dunque, rimane da sempre il riferimento per la kermesse, che anche in questa occasione vorrà celebrare questa sinergia territoriale.

Tra le novità anticipate dal comitato organizzatore, spicca il trasferimento nella giornata di sabato 18 luglio delle “Vecchie Signore” verso il fossanese, percorrendo un suggestivo itinerario che porterà gli equipaggi verso la Città degli Acaja. Una tappa desiderata e voluta viste le origini di Mario Garbolino e che porterà la kermesse monregalese ad attraversare un’altra città delle sette sorelle. Nella serata di sabato, viene confermata la “Presentazione degli Equipaggi in Costume d’Epoca” a partire dalle ore 20:30 in piazza Ellero a Mondovì Breo. Poco più distanti, il centro di Vicoforte e Casa Regina Montis Regalis, ospiteranno come di consueto l’accoglienza delle vetture e dei partecipanti.

Suoni ed adrenalina faranno invece da cornice al programma di domenica 19 luglio. Dopo l’ultima edizione della “Salita in Alta Quota” disegnata con i colori Alpine, saranno le leggendarie Lotus ad accompagnare l’evento supercar domenicale di Mondovì e Motori. Qui grazie alla sinergia tra l’Associazione La Funicolare e la Scuderia Alpi del Mare, gli amanti del settore motorsport potranno apprezzare dei veri e propri capolavori di ingegneria.

Le supercar presenti comporranno la consueta “scritta” su Piazza Maggiore a Mondovì Piazza, prima di dare vita ad uno scenografico itinerario che si snoderà sulle strade delle Valli Monregalesi, ultimando le “fatiche” in quota a Prato Nevoso. Un’occasione per apprezzare le bellezze paesaggistiche del territorio, prima del trasferimento in quota grazie alla cabinovia “La Rossa”, che porterà i partecipanti agli oltre duemila metri di quota nel comprensorio di Prato Nevoso Ski. Qui sarà l’occasione per i saluti finali e la foto di copertina per un venti-ventisette di grandi novità.

In concomitanza agli eventi “dinamici” di Mondovì e Motori, presso Piazza Ellero verrà allestita la mostra scambio, riservata gli amanti dei ricambi d’epoca. Un appuntamento immancabile nel contesto di Mondovì e Motori, considerata la sua presenza fin dalla prima edizione di Mondovì e Motori.

Una presentazione, dunque, che riserva particolari spunti, in attesa di quella che sarà un’altra gradita edizione di Mondovì e Motori. Una vigilia che accompagna anche il Presidente dell’Associazione La Funicolare, nonché di Confcommercio As.com. Monregalese, Mattia Germone: “Siamo alla vigilia di un’altra edizione, la ventesima. È davvero emozionante pensare da dove siamo partiti e dove siamo arrivati oggi. Il ringraziamento più grande va sicuramente a Mario Garbolino, al quale va dato il merito di averci creduto in ogni occasione. Oggi grazie all’impegno della figlia Nadia, riusciamo a festeggiare questo compleanno tanto atteso. E poi una menzione doverosa ad Enzo Garelli, instancabile promotore del nostro territorio. La presentazione del cofanetto con tutti i libri della collana sarà una soddisfazione ed un’emozione per tutti noi. Il comitato di Mondovì e Motori, poi, è già al lavoro per questa edizione 2026. Come al solito, grazie all’impegno di tutto lo staff, saprà regalare attraverso le bellezze del nostro territorio, tantissime emozioni”.