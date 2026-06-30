Il Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì ospita una speciale mostra di “icone sacre moderne”

Dopo il successo riscontrato all’apertura di domenica 24 maggio e l’ampio afflusso di giugno (sia nelle visite guidate, che alla mostra di violini realizzati a mano, che al concerto di archi), il Santuario di Santa Lucia, a Villanova Mondovì, propone un nuovo appuntamento con la mostra di “icone sacre moderne” .

Domenica 5 luglio sarà possibile ammirare le icone, realizzate a mano da artiste locali (della provincia di Cuneo), Sabina Giacone Del Buono e Chiara Racca Revelli, con la tecnica antica della tempera all’uovo. Inoltre sarà presente uno stand con gelati, specialità dolciarie e servizio ristoro dei “F.lli Boero” di Monforte d’Alba.

Durante tutte le domeniche di visite guidate, saranno visibili le mostre a pannelli sia su figure di rilievo per la Valle, nel corso del secolo scorso, quali Don Giuseppe Bruno e Suor Carla De’ Noni, che sul rapporto tra il poeta Dante e Santa Lucia.

Le prossime visite guidate sono in programma nei pomeriggi di domenica 2 agosto e 6 settembre (si consiglia vivamente la prenotazione ai contatti sotto indicati).

Nelle domeniche estive in cui non sono presenti visite guidate e mostre, sarà possibile accedere alla grotta-cappella del Santuario in orario pomeridiano per la devozione e la visita personale.

Si segnala che il Santuario rimarrà chiuso domenica 12 luglio e 19 luglio, con riapertura al pomeriggio di domenica 26 luglio, per consentire lo svolgimento dei lavori sistemazione strada di accesso.

"Ringraziamo sentitamente il Comune di Villanova Mondovì e la Società MondoAcqua per l’interesse e la realizzazione dell’opera - commentano dall'associazione AmiSaL -. Proseguendo il percorso avviato negli anni passati, durante i quali abbiamo accolto visitatori da diverse regioni d’Italia e anche dall’estero, inclusi pellegrinaggi e gruppi organizzati, anche per quest’anno abbiamo già accolto numerosi gruppi e restiamo disponibili ad ospitare turisti e pellegrini nelle date previste per le visite guidate. Grazie a tutti i volontari che si sono prestati per i vari servizi offrendo tempo e disponibilità, nonché ai visitatori e a tutti coloro che hanno ammirato e ammireranno anche quest’anno il prezioso gioiello della Valle Ellero".

Si ricorda che è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone!

Per prenotazione visite, riferimenti, informazioni, adesioni all’AmiSaL (Amici di Santa Lucia ODV) e donazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”), o sito web www.santuariosantalucia.com.